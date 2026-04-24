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Augmentation Coûts du système de santé : les ménages ont mis la main au porte-monnaie

ATS

24.4.2026 - 09:12

En 2024, les coûts du système de santé se sont élevés à 97 milliards de francs, soit une augmentation de plus de 4% par rapport à l’année précédente, indique vendredi l'Office fédéral de la statistique. Les ménages ont financé à près de deux tiers les coûts du système.

Les ménages ont assuré près de deux tiers le financement du système de santé en 2024 (archive).
Les ménages ont assuré près de deux tiers le financement du système de santé en 2024 (archive).
ATS

Keystone-SDA

24.04.2026, 09:12

24.04.2026, 09:22

Les ménages ont mis la main au porte-monnaie en 2024: ils ont assuré près des deux tiers du financement du système de santé, note l'OFS. Environ 21% du financement a été fait par des paiements directs, en sortant l'argent directement de leur poche, et 40% sous la forme de contributions indirectes, principalement via le paiement de primes d'assurance-maladie.

Les prestations de soins et d'aide représentaient deux tiers des coûts du système de santé. Les dépenses ont augmenté de 4,4% entre 2023 et 2024. Cette hausse est notamment portée par les soins curatifs stationnaires (+6,6%) et les soins de longue durée (+5,9%). En 2025, les coûts pourraient augmenter de 3%, selon l'OFS.

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