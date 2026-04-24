En 2024, les coûts du système de santé se sont élevés à 97 milliards de francs, soit une augmentation de plus de 4% par rapport à l’année précédente, indique vendredi l'Office fédéral de la statistique. Les ménages ont financé à près de deux tiers les coûts du système.

Les ménages ont assuré près de deux tiers le financement du système de santé en 2024 (archive). ATS

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Les ménages ont mis la main au porte-monnaie en 2024: ils ont assuré près des deux tiers du financement du système de santé, note l'OFS. Environ 21% du financement a été fait par des paiements directs, en sortant l'argent directement de leur poche, et 40% sous la forme de contributions indirectes, principalement via le paiement de primes d'assurance-maladie.

Les prestations de soins et d'aide représentaient deux tiers des coûts du système de santé. Les dépenses ont augmenté de 4,4% entre 2023 et 2024. Cette hausse est notamment portée par les soins curatifs stationnaires (+6,6%) et les soins de longue durée (+5,9%). En 2025, les coûts pourraient augmenter de 3%, selon l'OFS.