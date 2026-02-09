Dans le contexte de l'initiative sur la neutralité soumise à votation le 27 septembre, douze personnalités suisses ont créé le «Conseil de la neutralité». Cet organe, dont font partie notamment Jacques Baud et Jean-Daniel Ruch, entend dénoncer les violations du droit international.

Les partisans du oui prônent une «stricte impartialité envers toutes les parties à un conflit».

Suisse Création d'un «Conseil de la neutralité» en vue du 27 septembre

Le nouveau Conseil souhaite, plus largement,«formuler» des recommandations concernant la politique de neutralité de la Suisse», selon un communiqué publié vendredi.

Les fondateurs sont convaincus que la neutralité n'implique ni isolationnisme ni silence face aux violations du droit. Ils prônent une «stricte impartialité envers toutes les parties à un conflit».

L'organe recommande à la Suisse d'identifier clairement ces violations et d'assurer la protection des instances de médiation. «Pour la Suisse, en tant que petit pays dont la sécurité repose sur l'Etat de droit, la critique du droit international ne constitue pas un parti pris», note l'organisation.

Parmi les membres du comité du Conseil, on retrouve l'ancien ambassadeur de Suisse en Turquie Jean-Daniel Ruch, Jacques Baud, ancien colonel suisse inscrit sur la liste de sanctions de l'UE pour «propagande pro-russe», et Guy Mettan, ancien rédacteur en chef de la Tribune de Genève.