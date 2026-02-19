  1. Clients Privés
Collaboration internationale Crans-Montana : une «coordination renforcée» entre la Suisse et l'Italie

ATS

19.2.2026 - 16:25

La coordination sera «renforcée» entre la Suisse et l'Italie dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana, ont décidé les autorités pénales italiennes et valaisannes réunies à Berne jeudi. La rencontre a été jugée «constructive» et agréable».

Le procureur général du parquet de Rome Francesco Lo Voi (à gauche) et la procureure générale du Valais Béatrice Pilloud ont affiché une bonne entente jeudi à Berne.
Le procureur général du parquet de Rome Francesco Lo Voi (à gauche) et la procureure générale du Valais Béatrice Pilloud ont affiché une bonne entente jeudi à Berne.
ATS

Keystone-SDA

19.02.2026, 16:25

19.02.2026, 17:04

Le Ministère public du canton du Valais et le Parquet de Rome ont le même objectif: élucider l’incendie de Crans-Montana jusque dans ses moindres détails, ont indiqué leurs représentants dans une brève déclaration face à la presse à l'issue de la réunion. Les deux Etats ont ainsi exprimé leur volonté de collaborer étroitement.

La procureure du Valais se confie. Beatrice Pilloud: «Je suis la première à ressentir la pression»

La procureure du Valais se confieBeatrice Pilloud: «Je suis la première à ressentir la pression»

Il s'agit désormais de définir les modalités de cette coopération. Elle «permettra notamment aux autorités italiennes de participer aux actes d'entraide, comme le tri des pièces», a expliqué la procureure générale du Valais Beatrice Pilloud.

Elle s'exprimait en compagnie du procureur général de la République de Rome Franceso Lo Voi après un entretien entamé dans la matinée. La rencontre était chapeautée par l'Office fédéral de la justice.

