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Crans-Montana «Préjudice direct causé au patrimoine de l'Etat»: l'Italie veut être partie civile

ATS

29.4.2026 - 19:31

L'Italie a indiqué mercredi avoir déposé une requête de constitution de partie civile dans le cadre de la procédure pénale relative à l'incendie de Crans-Montana (VS). Elle justifie cette démarche par le «préjudice direct causé au patrimoine de l'Etat italien».

Ministre italien des affaires étrangères, Antonio Tajani, ici à Crans-Montana le lendemain du drame, avait déclaré le 13 janvier que l'Italie souhaitait se porter partie civile (archives).
Ministre italien des affaires étrangères, Antonio Tajani, ici à Crans-Montana le lendemain du drame, avait déclaré le 13 janvier que l'Italie souhaitait se porter partie civile (archives).
sda

Keystone-SDA

29.04.2026, 19:31

La demande a été déposée par «la présidence du Conseil des ministres, par l'intermédiaire du bureau du procureur général de l'Etat, qui a elle-même mandaté un cabinet d'avocats suisse», selon un communiqué du palais Chigi relayé par l'agence Ansa.

Par «préjudice direct», l'Italie fait allusion aux ressources «considérables» mobilisées par le Service national de protection civile pour l'assistance médicale, psychologique et logistique aux ressortissants italiens concernés.

Implication des autorités locales

Les autorités transalpines indiquent également que «l'implication des autorités locales dans la genèse de l'événement est considérée comme extrêmement probable, ce qui justifie la demande ferme de réparation à l'encontre de tous les sujets civilement responsables».

Le 13 janvier dernier, le ministre des affaires étrangères italien Antonio Tajani avait déclaré devant le Sénat qu'il «était juste que l'Italie demande à se constituer partie civile dans le procès (sur l'incendie), parce qu'il s'agit d'une blessure infligée à tout le pays».

Il avait aussi ajouté que certaines responsabilités semblaient évidentes et que même si des arrestations avaient eu lieu, des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires.

Faire «toute la lumière»

Le gouvernement italien indique encore mercredi qu'il «continuera à s'engager pleinement pour suivre chaque étape de la procédure judiciaire en Suisse». Il souhaite que «toute la lumière soit faite sur les responsabilités et que justice soit rendue pour le grave préjudice subi par la communauté nationale».

Pour l'instant, le Ministère public valaisan n'a pas reçu de demande en ce sens, a-t-il précisé mercredi à Keystone-ATS.

Guy Parmelin à Rome

Le président de la Confédération Guy Parmelin sera par ailleurs reçu mardi par son homologue italien Sergio Mattarella. Les deux hommes doivent partager un déjeuner au Quirinal, siège de la présidence de la République à Rome, indiquent les services de M. Mattarella. Le lendemain, le Vaudois assistera à la prestation de serment des nouveaux gardes suisses au Vatican et rencontrera le pape Léon XIV.

L'incendie dans le bar Le Constellation a fait 41 morts et 115 blessés. Six victimes sont italiennes auxquelles s’ajoute une dizaine de blessés.

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