Crans-Montana: l'Italie ne paiera pas, dit l'ambassadeur italien

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame de Crans-Montana Crans-Montana: l'Italie ne paiera pas, dit l'ambassadeur italien

ATS

28.4.2026 - 00:35

Rome avait rappelé son ambassadeur Gian Lorenzo Cornado le 24 janvier, pour marquer sa désapprobation sur l'enquête menée par les autorités valaisannes sur le drame de Crans-Montana. Il était revenu en Suisse le 6 avril (archives).
Rome avait rappelé son ambassadeur Gian Lorenzo Cornado le 24 janvier, pour marquer sa désapprobation sur l'enquête menée par les autorités valaisannes sur le drame de Crans-Montana. Il était revenu en Suisse le 6 avril (archives).
ATS

«L'Italie ne paiera jamais [les] factures» des victimes de l'incendie de Crans-Montana (VS), a répété mardi sur Retequattro l'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado. Selon un règlement européen, elles sont prises en charge par leur assureur maladie.

Keystone-SDA

28.04.2026, 00:35

«Nous paierons la facture des deux Suisses hospitalisés à [l'hôpital] Niguarda [à Milan], parce que l'Italie sauve des vies gratuitement», a-t-il ajouté dans l'émission «Quarta Repubblica», des propos relayés par l'agence de presse askanews. Mais les factures envoyées au ministère italien de la santé par la Suisse, «nous ne les paierons pas: c'est une certitude, et les familles non plus, bien sûr», a-t-il poursuivi.

La première ministre italienne Giorgia Meloni avait qualifié vendredi la demande d'"ignoble», affirmant que l'Italie ne les réglerait pas.

120'000 francs pour un jour

La facture de l'hospitalisation à Sion de quatre jeunes italiens «pour un seul jour» s'élève à plus de 120'000 francs, a relevé l'ambassadeur d'Italie. Ces frais sont ensuite reversés au ministère italien de la santé via le mécanisme prévu par les règlements européens, a-t-il ajouté.

La Suisse doit renoncer à demander à l'Italie le remboursement, car elle porte une «responsabilité morale écrasante» dans l'incendie du bar «Le Constellation» la nuit du Nouvel An, qui a fait 41 morts et 115 blessés, estime le diplomate. «On ne peut pas traiter le massacre de Crans-Montana comme un accident de voiture», note-t-il, pointant le non-respect des lois anti-incendie et à l'absence de contrôles.

Selon lui, il existe une solution permettant aux deux Etats de renoncer réciproquement aux demandes de remboursement: l'article 35 du règlement européen 883 de 2004. «L'Italie est déjà prête à le faire, car elle ne demandera pas un euro pour les mois de soins des deux jeunes Suisses de [Niguarda]. C'est ce que doit faire la Suisse. C'est une question d'éthique. C'est une question de réciprocité».

Les plus lus

Trump réclame le renvoi de l'animateur Jimmy Kimmel
Crans-Montana: l'Italie ne paiera pas, dit l'ambassadeur italien
«Ça m'a détruite entièrement» - Laurence Boccolini parle de son ex-mari