Drame de Crans-Montana Crans-Montana: le président italien probablement en Suisse vendredi

ATS

6.1.2026 - 00:38

Une journée d'hommage nationale est prévue vendredi en Suisse pour les victimes de l'incendie du bar "Le Constellation" à Crans-Montana.
Le président italien, Sergio Mattarella, sera probablement en Suisse vendredi pour assister à la cérémonie organisée en mémoire des victimes de l'incendie de Crans-Montana (VS), ont indiqué mardi des sources diplomatiques à ANSA. Plusieurs victimes sont italiennes.

Keystone-SDA

06.01.2026, 01:44

Une journée de deuil national est organisée vendredi en mémoire des victimes de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, qui a fait 40 morts et 116 blessés dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Les cloches des églises sonneront à 14h00, au moment où une cérémonie funèbre débutera dans la station valaisanne.

Le président de la Confédération Guy Parmelin y participera avec une délégation du Conseil fédéral et des autorités valaisannes. Les chefs d'Etat et de gouvernement des pays touchés par le drame ont été invités à y prendre part, a indiqué lundi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Macron en Suisse

Le président français Emmanuel Macron a fait savoir qu'il se rendra en personne à cette cérémonie d'hommage. Il sera accompagné par le ministre français délégué chargé de l'Europe Benjamin Hadda.

Sur les 40 personnes qui ont perdu la vie, 21 étaient suisses, neuf françaises, six italiennes, une était belge, une portugaise, une roumaine et une turque. Vingt étaient mineures, dont huit qui n'avaient pas encore 16 ans.

Les blessés sont 68 Suisses dont 21 Suissesses, 21 Français, dix Italiens, deux Polonaises, une Belge, une Portugaise, une Tchèque, quatre Serbes, un Australien, un Bosnien, un citoyen de la République du Congo, un Luxembourgeois ainsi que quatre hommes binationaux (France/Finlande, Suisse/Belgique, France/Italie et Italie/Philippines).

Parmi les blessés, 83 sont toujours hospitalisés. 38 patients blessés ont été transférés dans des hôpitaux à l'étranger. Seize personnes ont été transférées en France, huit en Italie, sept en Belgique et sept en Allemagne.

Les corps de cinq des six Italiens décédés dans l'incendie ont été rapatriés lundi par avion en Italie. Le corps de la dernière victime transalpine, un joueur de golf de 16 ans établi à Dubaï, a quant à lui été transporté par la route à Gênes.

