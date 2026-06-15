Crans-Montana : l’économie vacille six mois après l'incendie du bar «Le Constellation»

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 15.06.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

MOYEN-ORIENT : Les Etats-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord pour mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris le Liban, a annoncé lundi le médiateur pakistanais.

G7 : L'aéroport de Genève accueille lundi les dirigeants et délégations du G7 en route vers Evian-les-Bains, en France, pour un sommet de trois jours.

ONU : Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU démarre lundi plus de trois semaines de travaux à Genève dans un contexte international toujours tendu.

NORVÈGE : Le verdict est attendu lundi à partir de 08h30 contre le fils de la princesse de Norvège, Marius Borg Høiby, jugé pour viols.

NUCLÉAIRE : Le Conseil national vote lundi sur la levée de l'interdiction de construire des centrales nucléaires en Suisse.

AVIATION: Le National empoigne lundi la révision de la loi sur l'aviation.

FOOTBALL : L'Espagne, championne d'Europe en titre, lance lundi à 18h00 face au Cap-Vert son parcours dans la Coupe du monde de football, avec pour objectif de reproduire le doublé historique Euro-Mondial glané il y a 16 ans.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 12 juin, c'est aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées.

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA : L'économie vacille à Crans-Montana (VS) six mois après l'incendie du bar «Le Constellation», qui a fait 41 morts et 115 blessés la nuit du Nouvel An, constate lundi Le Nouvelliste. Plusieurs établissements ont fermé, voyant leur fréquentation chuter de plus de 60%. Pour d'autres commerces, les mois à venir s'annoncent critiques. «On compte beaucoup sur le mois d'août», lâche un indépendant amputé de 20% de ses recettes. L'hôtellerie accuse aussi le coup, avec des nuitées en recul de 17,5% entre janvier et avril, selon Crans-Montana Tourisme.

Dans le secteur immobilier, plusieurs ventes ont échoué depuis janvier. «Les acheteurs exigent des garanties. Non seulement ils veulent être certains que les impôts n'augmenteront pas, mais ils demandent aussi que les biens soient aux normes anti-feu», a confié au journal un courtier de la place. Montre plus

IMMIGRATION : Malgré le rejet dimanche dans les urnes de son initiative «Pas de Suisse à 10 millions» d'habitants, l'UDC a, d'une certaine manière, gagné cette votation, relève lundi dans ArcInfo, Le Nouvelliste, Le Courrier et La Liberté Oscar Mazzoleni, professeur de science politique à l'université de Lausanne. «Elle a obtenu environ 45% des voix face à une vaste coalition» et «elle a surtout placé ses thèmes au coeur du débat», remarque-t-il, soulignant que «l'UDC donne largement le tempo politique» depuis une trentaine d'années.

Abondant dans le même sens, Pascal Sciarini, doyen de la faculté des sciences de la société de l'université de Genève, note dans Le Temps que «l'UDC gagnerait un à trois points de pourcentage si les élections fédérales se tenaient aujourd'hui». C'est le fruit d'une stratégie de «campagne électorale permanente» qui permet de dicter l'agenda politique aussi bien que médiatique, ajoute-t-il.

IMMIGRATION : Les opposants à l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» d'habitants auraient dû, dès le début, mettre l'accent sur la menace d'une dénonciation des accords avec l'Union européenne (UE), relève lundi dans le Blick l'ancien président du Centre, Gerhard Pfister.

Ce n'est pas le chaos annoncé, mais la menace qui pesait sur les accords bilatéraux qui aurait dû constituer l'argument le plus fort de la campagne, ajoute le conseiller national zougois, précisant qu'il faut en tenir compte lors des prochaines campagnes. «La population est très réceptive aux arguments rationnels et constructifs».

IMMIGRATION : Le rejet dimanche de l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» d'habitants a été accueilli avec soulagement à Bruxelles, rapportent lundi Le Temps, le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Plusieurs eurodéputés interrogés considèrent cette décision comme un signal fort en faveur de la poursuite de la voie bilatérale.

«Derrière l'objectif affiché de limiter la population suisse à 10 millions d'habitants, cette initiative remettait en cause directement les relations entre la Suisse et l'Union européenne», relève l'eurodéputé français Christophe Grudler, rapporteur du Parlement européen pour les relations avec la Suisse. Il espère, tout comme les eurodéputés allemands Norbert Lins et Andreas Schwab, un élan favorable pour les accords bilatéraux III, qui devraient faire l'objet d'un vote en 2028.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025) : une centaine de chefs d'Etat et de gouvernement du monde entier, de ministres et de diplomates de haut rang se réunissent au Bürgenstock (NW) pour une conférence sur l'Ukraine.

- Il y a 20 ans (2006) : Bill Gates annonce qu'à partir de juillet il ne s'occupera plus des affaires courates de Microsoft.

- Il y a 30 ans (1996) : décès de la chanteuse américaine Ella Fitzgerald. En près de soixante ans de carrière, elle a enregistré quelque 250 albums et a reçu 11 Grammy Awards.

- Il y a 80 ans (1946) : naissance du chanteur grec Demis Roussos ("Goodbye My Love Goodbye», «Forever and Ever», «On écrit sur les murs"). Il a été membre du groupe Aphrodite's Child ("Rain and Tears"). Il est décédé en 2015.

- Il y a 90 ans (1936) : naissance de l'acteur français Claude Brasseur ("Bande à part», «La Boum», «L'étudiante et Monsieur Henri"). Il est décédé en 2020.

Le dicton du jour

«Pluie de Saint-Guy, c'est tout l'an qui rit».