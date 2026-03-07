Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

JOURNÉE DES FEMMES : A la veille de la journée internationale des femmes dimanche, plusieurs rassemblements sont prévus samedi en Suisse. A Lausanne, une manifestation se déroule sous l'égide de la Grève féministe Vaud. A Zurich, un rendez-vous non autorisé est prévu sous le slogan «Le capitalisme, c'est la guerre».

JEUX PARALYMPIQUES : La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider doit assister samedi à Cortina d'Ampezzo, en Italie, aux épreuves de descente des Jeux paralympiques d'hiver. Par sa présence, la ministre de l'intérieur entend témoigner du soutien du Conseil fédéral aux athlètes suisses, les encourager dans la poursuite de leurs objectifs sportifs et saluer les valeurs qu'ils incarnent: courage, détermination, inspiration et égalité, ont indiqué les services de la ministre de l'intérieur.

SKI ALPIN : Le Suisse Marco Odermatt peut s'assurer un premier globe de cristal samedi à Kranjska Gora à l'occasion de l'avant-dernier géant de la Coupe du monde de ski alpin 2025-2026. La première manche a lieu à 09h30 et la seconde à 12h30. Le Nidwaldien aborde la course avec plus de 100 points d'avance sur ses poursuivants au classement de la discipline. Du côté féminin, les skieuses alpines en découdront dans la descente à Val di Fassa, en Italie, à partir de 10h45.

FOOTBALL : L'équipe de football suisse féminine dispute samedi à 19h00 à Malte son deuxième match dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2027. Les joueuses de Rafel Navarro visent une deuxième victoire après celle obtenue facilement contre l'Irlande du Nord mardi à Lausanne 2-0. Malte, 88e du classement mondial, s'est incliné 3-0 le même jour en Turquie.

FOOTBALL : Sion et Servette jouent à domicile samedi lors de la 29e journée de Super League de football dès 18h00. Les Valaisans accueillent la lanterne rouge du classement Winterthour, tandis que les Grenat reçoivent le FC Zurich. Avec huit points d'avance sur la barre, Sion est bien placé pour disputer le Championship Group. Servette, toujours sous la menace du barragiste Grasshopper, doit pour sa part mettre fin à une série de cinq matches nuls consécutifs.

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA : Seuls 41 des 111 chargés de sécurité communaux valaisans ont validé une formation auprès de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI), constate samedi Le Nouvelliste. Aucun des cinq employés du service de sécurité publique de Crans-Montana (VS), où le dramatique incendie du bar «Le Constellation» a fait 41 morts et 115 blessés la nuit du Nouvel An, ne figure dans la liste des personnes diplômées. «Le chargé de sécurité doit évaluer si ses connaissances en matière de protection incendie sont suffisantes pour prendre cette fonction, car, par sa signature, il engage sa responsabilité personnelle», indique dans le journal le Service de la sécurité civile du canton du Valais.

VOTATIONS : L'algorithme Gradiom développé par le physicien fribourgeois Sébastien Perseguers prédit trois nets refus lors des votations de dimanche, relatent La Liberté, ArcInfo et Le Nouvelliste de samedi. Le rejet du fond climat devrait atteindre 70%, celui de l'initiative SSR 58% et celui de l'imposition individuelle 55%. Le seul objet à passer la rampe serait le contre-projet sur l'argent liquide, tandis que le sort de l'initiative est encore incertain, avec une tendance au «non» autour de 50,5%. L'algorithme anticipe une participation plus forte que la moyenne, autour de 55%. En cinq ans d'existence et une quarantaine de votations fédérales, l'algorithme n'a connu qu'un seul échec: le scrutin sur la 13e rente AVS. «J'avais prédit qu'elle serait refusée par 51% des votants et elle a été acceptée par 58%» des voix, explique M. Perseguers dans les journaux.

PROCHE-ORIENT : Sur les plus de 5000 Suisses bloqués au Moyen-Orient après l'attaque américano-israélienne en Iran, 2000 sont des passagers de Swiss, indique samedi dans le Blick le directeur de la compagnie aérienne, Jens Fehlinger. Ce nombre augmente chaque jour en raison de la fermeture des aéroports et de l'espace aérien dans la région, car les vols réguliers vers la Suisse sont continuellement annulés, ajoute-t-il. Certains voyageurs ne souhaitent plus prendre l'avion et préfèrent rester sur place, note-t-il, précisant que la compagnie aérienne surveille la situation en permanence pour savoir si les vols peuvent encore être assurés de manière responsable. Mais à l'heure actuelle, M. Fehlinger dit ne pas être en mesure de donner des prévisions quant à la date des prochains vols spéciaux de retour.

PROCHE-ORIENT : La Suisse a trouvé un «bon compromis» dans la guerre au Moyen-Orient, estime samedi dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund Daniel Möckli, directeur du groupe de réflexion Center for Security Studies (CSS) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). «Elle continue de défendre le droit international sans froisser directement les Américains». L'expert remarque que de nouveaux médiateurs régionaux sont apparus dans le conflit, ce qui a réduit le rôle de la Suisse. «Mais cela pourrait changer à nouveau», ajoute M. Möckli, soulignant que le Conseil fédéral devra se pencher sur la question de la neutralité et sur les flux potentiels de réfugiés en provenance de la région.

SANTÉ : La situation reste extrêmement tendue dans les hôpitaux suisses, relève la directrice de l'organisation faîtière des hôpitaux H+ Anne-Geneviève Bütikofer samedi dans Le Temps. Il y a plus de patients à prendre en charge avec moins de personnel, le tout dans un contexte financier complexe, ajoute-t-elle. «A cela s'ajoutent des charges administratives croissantes, souvent non financées, qui mobilisent du temps médical et soignant au détriment du patient», poursuit-elle. «Je ne dirais pas qu'ils sont 'aux soins intensifs', mais plutôt en 'surveillance rapprochée'». Une étude a révélé à la fin 2025 que le paysage hospitalier suisse n'est pas organisé de manière durable, que ce soit sur le plan financier ou opérationnel. Elle appelait à agir urgemment, aussi bien au niveau des hôpitaux, que de la politique, des partenaires tarifaires et de la société.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021) : les Suisses acceptent à 51,2% une initiative demandant l'interdiction de la burqa.

- Il y a 10 ans (2016) : la vedette russe du tennis Maria Sharapova admet prendre depuis dix ans du Meldonium, un médicament considéré comme une substance dopante. Elle avait été contrôlée positive le 26 janvier 2016 lors de l'Open d'Australie.

- Il y a 20 ans (2006) : décès de Gordon Parks, premier photographe, réalisateur, compositeur de musique de film et écrivain afro-américain à avoir été reconnu aux Etats-Unis ("Shaft").

- Il y a 30 ans (1996) : les géants pharmaceutiques et chimiques bâlois Ciba et Sandoz annoncent leur fusion sous le nom de Novartis.

- Il y a 60 ans (1966) : la France se retire de l'OTAN sous l’impulsion du général de Gaulle.

- Il y a 90 ans (1936) : naissance de l'écrivain français Georges Perec, membre de l'Oulipo ("Le Parti pris des choses», «La disparition"). Il est décédé en 1982.

- Il y a 180 ans (1846) : naissance de l'inventeur américain Whitcomb Leonard Judson, créateur de la fermeture à glissière. Son invention ne connut un succès mondial qu'après sa mort en 1909.

Le dicton du jour

«Mars est capable de tuer les bêtes à l'étable».