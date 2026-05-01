Des familles de victimes portent plainte contre les services de secours

Une nouvelle plainte pénale a été déposée dans le cadre du drame de Crans-Montana (VS). Elle vise les secours qui sont intervenus la nuit de l'incendie du bar «Le Constellation».

Par voie de communiqué, l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) se dit surprise des «allégations» portées contre son dispositif (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette plainte pénale a été déposée par des avocats de victimes, a indiqué vendredi le Ministère public valaisan à Keystone-ATS, confirmant une information de médias italiens et suisses.

Interrogé jeudi soir dans le 19h30 de la RTS, l'avocat italien Fabrizio Ventimiglia estime qu'il y a eu des déficiences dans la prise en charge des blessés juste après l'incendie. «Il manquait des civières, mais surtout des couvertures thermiques et des bouteilles d'oxygène. Celles-ci étaient indispensables pour que tous les blessés puissent respirer immédiatement», relève-t-il.

Selon les informations de la RTS, le Ministère public va ouvrir une instruction pénale sur cette question des secours. Elle serait parallèle à l'instruction pénale principale, laquelle compte déjà 13 personnes inculpées.

Par voie de communiqué, l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) se dit surprise des «allégations» portées contre son dispositif. Elle écrit que «les équipes engagées sur le terrain sont toujours composées de professionnels qualifiés spécifiquement formés à la gestion de situations d'urgence en contexte de victimes multiples».