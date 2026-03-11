Crans-Montana : un rapport de la police valaisanne démontre la puissance de l’embrasement

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

DRAME DE CHIETRES (FR) : Au lendemain de l'incendie d'un car postal qui a coûté la vie à six personnes à Chiètres (FR), les autorités fribourgeoises tiendront une conférence de presse à 14h00, à Granges-Paccot, chemin de la Madeleine 3, au bâtiment du Commandement de la Police cantonale, afin de faire le point sur la situation.

NUCLÉAIRE : le Conseil des Etats se penche ce mercredi sur l'initiative populaire «De l'électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)», déposée par des représentants du camp bourgeois ainsi que sur le contre-projet indirect du Conseil fédéral. Dans les deux cas, les textes permettent de rouvrir la porte au nucléaire. Le gouvernement estime que cette technologie doit rester une option pour répondre aux besoins en énergie. En commission, le contre-projet du gouvernement a recueilli une large majorité. En 2017, le peuple avait adopté par 58% la Stratégie énergétique 2050 qui prévoit notamment l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires.

TRANSPORTS : Les CFF présentent ce mercredi leur bilan 2025 à la presse. Le directeur Vincent Ducrot et la présidente du conseil d'administration Monika Ribar évoqueront également les défis qui se profilent pour les prochaines années, notamment la réorientation du trafic marchandises et l’importance de l'entretien des infrastructures. Ils évoqueront également les enjeux de l’extension du réseau ferroviaire.

MUSIQUE : La SSR présente ce mercredi la chanson qui représentera la Suisse au prochain concours de l'Eurovision en mai. C'est la chanteuse bernoise Veronica Fusaro qui a été retenue pour défendre les couleurs helvétiques à Vienne. Adepte de la pop alternative aux accents soul, accompagnée de guitare, l'artiste de 28 ans est reconnue pour ses performances sur scène. Elle se produira lors de la deuxième demi-finale, le 14 mai.

FOOTBALL : Les deux affiches les plus alléchantes des 8es de finale aller de la Ligue des champions ont lieu ce mercredi sur le coup de 21h00. Le PSG du Ballon d'Or Ousmane Dembelé, tenant du titre, accueille les Blues de Chelsea, qui sont sur la pente ascendante après un début de saison compliqué en Premier League. Manchester City se rend à Madrid pour affronter le Real, où l'entraîneur Alvaro Arbeola est déjà sous pression après quatre défaites en treize rencontres toutes compétitions confondues. Le leader du championnat d'Angleterre Arsenal part largement favori face au Bayer Leverkusen (18h45), tandis que les inattendus Bodö/Glimt et Sporting Portugal complètent le programme (21h00).

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA : Un rapport établi par la police valaisanne sur mandat du Ministère public valaisan démontre l'incroyable rapidité avec laquelle les flammes se sont propagées dans le «Constellation» lors de l'incendie meurtrier qui a ravagé l'établissement de Crans-Montana, à Nouvel-An, rapporte le Temps qui a eu accès au document. Basé sur les images vidéo de surveillance de l'établissement, le rapport démontre que des premières étincelles à un embrasement si puissant que les dernières caméras ont cessé de fonctionner, il ne s'est passé qu'une minute et trente-huit secondes. Le reste du rapport confirme également notamment la cohue dans laquelle ont été prises deux vagues de clients, celle de ceux tentant d'échapper au brasier et celle de ceux voulant profiter de l'absence soudaine du service de sécurité parti à l'intérieur pour entrer dans l'établissement.

PHARMA : Des fabricants suisses de médicaments ont tiré la sonnette d’alarme: sans garanties financières de la Confédération, ils affirment ne plus pouvoir maintenir l’approvisionnement encore très longtemps, écrivent les journaux Tamedia. «Nous avons dû, surtout ces trois ou quatre dernières années, intervenir plus souvent pour maintenir la sécurité d’approvisionnement de divers antidouleurs», a déclaré la directrice de Streuli Pharma, Claudia Streuli. L’entreprise explique ces pénuries par le fait que certains concurrents ont cessé de produire plusieurs médicaments. La production de nombreux médicaments essentiels pour le marché suisse ne serait en effet plus rentable depuis un certain temps.

CRIMINALITÉ : Selon une organisation d’aide citée par le Blick, les abus sexuels en ligne aux Philippines ont fortement augmenté ces dernières années. De nombreux auteurs viendraient d’Europe, y compris de Suisse, a déclaré au journal le fondateur de l’organisation Preda, le prêtre Shay Cullen, engagé depuis des décennies pour la protection des enfants victimes d’abus dans le pays. Le Blick relate notamment le cas d’un Suisse alémanique qui a, en 2020, demandé à une Philippine de se filmer sous la douche avec une fillette de 9 ans. Le journal s’est entretenu avec la victime, aujourd’hui âgée de 14 ans. La femme qui avait réalisé les images a été arrêtée. Les enquêteurs suisses ont saisi les enregistrements de la fillette chez le suspect.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2011) : Un tremblement de terre de magnitude 9,0 déclenche un tsunami, à l'origine de quelque 18'500 morts ou disparus au Japon. La catastrophe entraîne aussi la fusion de trois des réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima, pire désastre de ce type depuis Tchernobyl.

- Il y a 20 ans (2006) : Décès de l'ancien président serbe Slobodan Milosevic dans le centre de détention de l'ONU à Scheveningen à La Haye.

- Il y a 20 ans (2006) : Le Chili élit pour la première fois une femme à sa présidence, Michelle Bachelet (2006-2010 et 2014-2018).

- Il y a 95 ans (1931) : Naissance du magnat américano-australien des médias Rupert Murdoch. Il possède 800 journaux et chaînes de télévision, dont le Sunday Times, The Sun et 21st Century Fox.

Le dicton du jour

«Bon rédeux à Saint-Euloge,Voit les jeunes lapins à l'auge.»