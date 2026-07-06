Un ancien vice-président de Chermignon (2013-2016) puis conseiller communal de Crans-Montana (2017-2020) est le 15e inculpé du drame qui s'est produit dans la station. L'homme était en poste lors de la reprise du bar «Le Constellation» par les époux Moretti, en 2015.

Trois auditions sont prévues ces prochaines semaines. Celle de l'ancien président de la commune de Chermignon, Jean-Claude Savoy (à gauche, au deuxième plan) aura lieu le 16 juillet (photo d'archives).

L'information de la télévision régionale valaisanne, «Canal 9», diffusée en fin de semaine dernière, a été confirmée lundi par le Ministère public valaisan à Keystone-ATS.

En 2015, ce nouveau prévenu présidait la Commission du feu de la commune de Chermignon. Son audition permettra de faire un peu plus la lumière sur les travaux d'envergure effectué par les Moretti, lorsqu'ils sont devenus gérants du «Constellation», un peu plus de dix ans avant le drame.

Trois auditions en juillet

Trois auditions sont ainsi prévues en juillet. Après celle du nouvel inculpé (le 14), l'ancien président de la commune de Chermignon, Jean-Claude Savoy sera entendu, le 16 juillet.

Le 28 juillet, le chargé de sécurité de Chermignon, en poste jusqu'au 31 décembre 2016, sera auditionné, toujours au campus Energypolis de Sion. Son passage devant le pool de procureurs a été repoussé du 14 au 28 juillet pour cause d'indisponibilité de son avocat.

Mêmes charges retenues

Lors d'une première audition, respectivement le 13 mai et le 8 avril, les deux hommes avaient refusé de répondre aux questions, comme le droit suisse le leur permet, n'ayant pas eu accès au dossier pénal, mettant ainsi un terme prématuré à leur présence.

Dans cette affaire, tous les accusés doivent répondre des mêmes charges, soit: homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Depuis sa dernière audition, le 5 juin, Jessica Moretti doit également répondre de faux dans les titres.