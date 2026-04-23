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Incendie de Crans-Montana Le Canton de Vaud refuse toute dispense d'examens aux étudiants rescapés

ATS

23.4.2026 - 15:45

Les jeunes Vaudois en dernière année de formation et touchés par le drame de Crans-Montana ne seront pas dispensés d'examens de fin d'étude. Le Canton de Vaud a répondu négativement à plusieurs familles qui demandaient une dérogation. Il propose toutefois divers aménagements ou aides.

Snow covers the entrance to the "Le Constellation" bar, three months after the tragedy, in Crans-Montana, Switzerland, Wednesday, April 1, 2026. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
Snow covers the entrance to the "Le Constellation" bar, three months after the tragedy, in Crans-Montana, Switzerland, Wednesday, April 1, 2026. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.04.2026, 15:45

La lettre du ministre de l'éducation Frédéric Borloz, révélée jeudi par Le Temps et dont Keystone-ATS a obtenu une copie, date du 15 avril. Le conseiller d'Etat y explique que «le cadre légal de référence» est fédéral, sachant que c'est la Confédération qui «reconnaît et valide les diplômes et certifications» mis en place par les cantons.

Or ce cadre légal «ne peut être ajusté et rien ne nous permet d'y déroger», relève le chef du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), évoquant «de nombreux échanges avec les diverses instances fédérales et intercantonales»

Il ajoute que «les titres délivrés doivent répondre à des critères fédéraux de comparabilité et de reconnaissance, garants, au niveau national de leur portée et crédibilité.»

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Pas comme le Covid

Frédéric Borloz note que les mesures prises durant le Covid-19, quand les écoles étaient restées fermées plusieurs semaines, ne peuvent pas s'appliquer. «Le contexte exceptionnel de la pandémie avait été appliqué de manière uniforme à l'ensemble des cantons suisses et, pour des raisons juridiques, ne saurait être repris dans le cas présent», explique-t-il.

Malgré tout, le Canton de Vaud dispose d'une marge de manoeuvre pour organiser «non seulement l'enseignement, mais aussi les modalités des examens», souligne Frédéric Borloz.

Des dispositifs de tutorat, des mesures de compensation des désavantages et des reports de semestres sont notamment évoqués pour accompagner les élèves concernés. Le Canton propose également, si cela n'a pas encore été fait, une rencontre avec la direction des établissements.

«On va les aider»

Dans une déclaration envoyée à Keystone-ATS, Frédéric Borloz affirme encore que «toute la marge de manoeuvre possible» sera utilisée, et de manière individualisée. «On va les aider à se préparer, on va organiser des examens individualisés si nécessaire», assure-t-il.

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C'est dans le canton de Vaud que l'on trouve le plus d'étudiants touchés par l'incendie de Crans-Montana. C'est aussi le seul concerné par la question des diplômes pour des jeunes en dernière année de scolarité, souligne le Temps.

Selon les chiffres du DEF, 21 élèves scolarisés dans l'école publique vaudoise ont été touchés. Il s'agit de blessés, mais aussi des jeunes pas directement blessés, par exemple un frère ou une soeur d'un jeune décédé. Sur ces 21 jeunes, 10 sont en année terminale de leurs études respectives.

Vidéo : quand le drame de Crans-Montana inspire l’art

"De la vie à la mort en un instant" : Une perfomance entre douleur et espoir

Suite à l'événement tragique de Crans Montana, un artiste a présenté une performance centrée sur la brutalité du passage de la vie à la mort. À travers un travail pictural mêlant contrastes de couleurs et variations de matière.

23.04.2026

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