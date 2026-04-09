La justice valaisanne se disculpe, un père de victime porte l'affaire au tribunal fédéral

La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté les demandes de récusation contre les magistrates en charge de l'affaire de l'incendie de Crans-Montana. La demande émanait de l'avocat du père d'une jeune fille décédée dans l'incendie. Ce dernier annonce faire recours auprès du Tribunal fédéral.

Le drame du Nouvel-An à Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés, dont 38 sont toujours hospitalisés (archives). KEYSTONE

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«La Chambre pénale n’a notamment pas constaté d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées du Ministère public (MP), constitutives de violations graves des devoirs des magistrats, qui dénoteraient une apparence objective de prévention des procureures visées», souligne la Chambre, se basant, notamment, sur la jurisprudence en la matière.

Dans son arrêt rendu mercredi, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a donc rejeté trois demandes de récusation. La première était dirigée contre la procureure générale Beatrice Pilloud, la deuxième contre la procureure générale adjointe Catherine Seppey et les deux autres procureures du pool en charge de l'instruction, et la troisième, contre la procureure de l’Office régional du MP du Valais central, saisie initialement de la procédure comme magistrate de permanence.

Potentiels manquements dénoncés

Dans sa demande du 6 février, Me Garen Ucari, dénonçait un nombre inédit de graves manquements et de grave erreurs, la plupart flagrantes, dans la conduite de la procédure. Ces erreurs étaient, selon l'avocat genevois, de nature à faire douter la capacité des magistrates à mener leur mission.

Parmi les manquements cités, figuraient notamment l'absence de mesure visant à pallier un risque de collusion, l'absence d'examen médico-légal, la gestion chaotique des autopsies ou encore la violation des droits des parties plaignantes.

Rendez-vous au Tribunal fédéral

«Mon mandant a pris connaissance avec une profonde déception de la décision rendue. La lecture de cette décision semble s’appuyer sur une réalité parallèle bien différente de celle qui résulte du dossier», a souligné jeudi Me Ucari, contacté par Keystone-ATS.

«On ne peut qu’être frappés par la totale absence d’autocritique de la justice valaisanne» Garen Ucari Avocat

«On ne peut qu’être frappés par la totale absence d’autocritique de la justice valaisanne qui se délivre ainsi un brevet d’autosatisfaction. Il appartiendra désormais à une autorité non valaisanne, le Tribunal fédéral, de se prononcer».

Avocat de plusieurs parties civiles, Me Romain Jordan s’est félicité du jugement rendu: «c’est une décision logique et qui constitue une bonne nouvelle, car elle permet à la procédure de continuer d’avancer».

Le prévenu du jour a collaboré

Un jour après le refus d'un prévenu dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana de répondre aux procureures en charge de l'affaire – n'ayant pas eu accès au dossier – l’adjoint de l'ex-chef du service de sécurité de la commune (2020-2024) a choisi de collaborer, jeudi.

Devant un parterre d'une trentaine d'avocats, l'ex-employé a répondu aux questions posées par le pool de procureures en lien avec l'incendie du bar «Le Constellation».

Nicolas Féraud: rendez-vous lundi

Trois auditions figurent encore à l'agenda: celles d'un membre de l’équipe de sécurité publique actuelle, vendredi, du président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud, lundi prochain, et de l'ancien conseiller communal en charge de la sécurité publique entre 2021 et 2024, mercredi prochain.

Les neuf prévenus de cette affaire doivent tous répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence.

Encore 38 blessés

Le drame du Nouvel-An à Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés, dont 38 sont toujours hospitalisés.

Selon le Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED, contacté jeudi par Keystone-ATS, douze blessés (-1 par rapport au 25 mars) se trouvent toujours dans un hôpital, en Suisse. En Romandie, des patients sont pris en charge au CHUV à Lausanne (6). En Suisse alémanique, six victimes sont soignées à Zurich (-1).

Sept personnes qui présentent des brûlures sont prises en charge par la Suva. Cinq se trouvent à la clinique de réadaptation romande à Sion et deux dans la structure argovienne de Bellikon (+1).

Dix-neuf patients sont soignés à l'étranger (-3), soit 10 en France (-1), 8 en Italie et 1 en Allemagne (-2). Parmi ceux-ci, trois sont des ressortissants suisses (-3) et quatre sont des patients étrangers domiciliés dans notre pays.

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