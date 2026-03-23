La criminalité est restée stable l'an dernier dans le canton de Vaud avec 72'969 infractions comptabilisées (+0,3%). Certaines évolutions demeurent toutefois préoccupantes, notamment en matière de violence domestique ou pour certaines escroqueries.

Sylvie Bula, commandante de la police cantonale, a dévoilé lundi les statistiques de la criminalité vaudoise en 2025 (archives). ATS

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Lundi devant la presse, la commandante de la police cantonale vaudoise, Sylvie Bula, a par exemple mentionné les arnaques aux faux policiers qui, après s'être installées en 2024, ont bondi l'an dernier.

Au total, 265 arnaques ont abouti en 2025 dans le canton (140 en 2024) et 671 tentatives ont échoué (229). Le préjudice financier se montre à près de 1,5 million de francs.

Ces escroqueries sont particulièrement «crasses» car elles visent surtout des personnes âgées. La répression est aussi «compliquée», les auteurs étant souvent basés à l'étranger, a reconnu Sylvie Bula.

La commandante a insisté sur la prévention pour endiguer ce phénomène. Une prévention qui, selon elle, «porte ses fruits» pour d'autres types d'arnaques. La cybercriminalité économique a, par exemple, reculé de 6,8% l'an dernier. Le préjudice reste «très important» (28 millions de francs) mais, après des années de hausse, il est «réjouissant» d'enregistrer une baisse, a-t-elle remarqué.

Le deal se déplace

Le nombre d'infractions s'affiche également en baisse en matière de stupéfiants (-30%). Ce recul peut s'expliquer en partie par «un report» des activités de deal, de la rue vers des espaces moins surveillés, comme des appartements, a reconnu Vassilis Venizelos, conseiller d'Etat vaudois en charge de la sécurité.

Reste que le deal de rue serait «moins visible» depuis quelques mois. «Nous observons les premières tendances vers un espace public davantage apaisé», a-t-il affirmé.

Le constat est le même chez le municipal lausannois en charge de la sécurité, Pierre-Antoine Hildbrand. Une présence policière «plus visible», couplée à des «opérations ciblées» et une hausse des incarcérations, ont «produit des effets», a-t-il remarqué.

Violences à la maison

Parmi les statistiques les plus alarmantes de 2025, les violences domestiques ont progressé de 4,5% à 4120 infractions. Cette évolution est «préoccupante» et montre l'ampleur du phénomène, a reconnu Vassilis Venizelos.

Il a toutefois dit constater «une bonne nouvelle», à savoir que les victimes semblent davantage signaler les violences, là aussi grâce à un important travail de prévention.

Durant toute l'année, la police est intervenue 1056 fois, pour un total de 1990 affaires. Cela correspond à 3 à 5 interventions par jour en lien avec des violences domestiques. A noter aussi que 48% des cas ont débouché sur une mesure d'expulsion, dans le cadre du dispositif «Qui frappe part», a précisé Sylvie Bula.

Vassilis Venizelos a aussi rappelé que plusieurs nouvelles mesures avaient été prises pour lutter contre ce fléau: spécialistes référents en matière de violences domestiques dans chaque région, accompagnement «global» des victimes, renforcement de la prévention ou encore surveillance électronique au niveau intercantonal.