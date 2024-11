Changement à la tête de l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL): son directeur Olivier Clerc et la directrice adjointe Tanja Schaller quittent leur poste à la suite d'une enquête dévoilant un mauvais climat de travail au sein de l'établissement.

L'EPCL aura une nouvelle direction

Cela fait plusieurs mois que des voix, notamment des enseignants, s'élèvent pour critiquer la situation à l'EPCL. Alerté, l'Etat de Vaud a mandaté en avril le Groupe Impact pour mener une analyse du climat de travail.

Les résultats de cette enquête, menée via un sondage anonyme et des entretiens individuels, montrent un «climat de travail insatisfaisant et une relation médiocre avec la direction pour une majorité des collaboratrices et collaborateurs», écrit vendredi le canton dans un communiqué.

La communication interne de la direction est également évaluée négativement, tant en termes de circulation que de qualité.

Directeur ad interim

Devant ces résultats, le directeur et la directrice adjointe ont décidé, en accord avec le Département de l'enseignement, de quitter leur poste pour la fin novembre. L'intérim sera assuré par Adriano Aloise, directeur actuel du gymnase pour adultes et ancien doyen de l'EPCL. Une nouvelle direction sera prochainement nommée.

Le canton précise encore que cette enquête ne visait pas à établir des faits, mais «à poser un diagnostic étayé des ressentis du personnel». Et d'ajouter que ces ressentiments ont certainement été «exacerbés» par la période difficile traversée par l'EPCL, avec notamment la réforme nationale des métiers du commerce et l'absence de longue durée de la direction pour cause d'incapacité de travail.

La Direction générale de l'enseignement postobligatoire a informé le personnel de l'école et travaille «à ce que l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l'EPCL puisse retrouver un environnement de travail pacifié», conclut le communiqué.

