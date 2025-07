Crise sans précédent : les vignerons romands crient leur désarroi !

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

UKRAINE : De possibles négociations de paix entre Russes et Ukrainiens sont attendues mercredi en Turquie pour tenter de trouver une issue diplomatique à la guerre opposant les deux pays depuis plus de trois ans. Si Kiev a annoncé leur tenue mercredi, Moscou n'a pas clairement confirmé qu'elles auraient lieu dans la journée. Le Kremlin a affirmé mardi qu'elles pourraient se tenir «dans la semaine». La perspective d'avancées apparaît cependant très limitée, tant les positions des deux camps semblent actuellement irréconciliables. Les deux précédents pourparlers à Istanbul de mai et juin n'avaient débouché que sur des accords d'échanges de prisonniers et de corps de soldats tués

CLIMAT : La Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU, va rendre mercredi à 15h00 à La Haye un avis sans précédent sur les obligations légales des Etats pour freiner le changement climatique. Même s'il ne s'agit que d'un avis consultatif sur la responsabilité historique ou non des grands pollueurs, la décision des juges pourrait influencer et remodeler la justice climatique en inspirant des lois et des tribunaux dans le monde entier. L'affaire a été lancée en 2019 par des étudiants d'un petit archipel du Pacifique, le Vanuatu, et propulsée par un vote de l'assemblée générale de l'ONU.

DIPLOMATIE : Le président français Emmanuel Macron retrouve le chancelier allemand Friedrich Merz mercredi à Berlin pour un dîner de travail auquel s'inviteront également les questions de défense et les menaces de surtaxes douanières du président américain Donald Trump. C'est le premier déplacement du chef de l'Etat français à Berlin depuis l'investiture de M. Merz, qui s'était quant à lui rendu à Paris au début mai, dès le lendemain de sa prise de fonction. Cette rencontre doit permettre de finaliser les préparatifs du conseil des ministres franco-allemand prévu pour la fin août en France.

FOOTBALL : L'équipe féminine espagnole de football, opposée à l'Allemagne, va tenter mercredi soir à Zurich de décrocher son billet pour disputer sa première finale d'un Euro. En huit confrontations entre les deux pays, la sélection allemande a remporté cinq victoires pour trois nuls. La dernière rencontre a eu lieu il y a un an aux JO de Paris. Les Allemandes l'avaient emporté 1-0 dans le match pour le bronze.

HOOLIGANISME : Un fan du FC Servette est jugé en procédure accélérée pour hooliganisme mercredi à Winterthour (ZH). Ce Suisse de 27 ans est accusé d'avoir lancé une torche sur les gradins de la Schützenwiese lors d'un match de coupe entre les Grenat et le club zurichois le 28 avril 2024. La proposition de jugement prévoit de condamner le Genevois à une peine privative de liberté de 32 mois, dont un an ferme. A cela devraient s'ajouter une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs ainsi qu'une amende.

PHARMACIE : Le sous-traitant pharmaceutique bâlois Lonza publie mercredi ses résultats pour le premier semestre 2025. Les experts consultés par AWP s'attendent à une forte croissance pour l'exercice sous revue, en grande partie grâce à l'acquisition d'un important site de production de Roche à Vacaville, en Californie. Ils tablent sur un chiffre d'affaires de 3,49 milliards de francs, un Ebitda de base de 998 millions et une marge afférente de 28,5%. Quant au bénéfice net, il devrait atteindre 428 millions, selon eux.

Vu dans la presse

VITICULTURE : Faisant face à une crise sans précédent, plus de 200 vignerons romands ont lancé un mouvement de protestation lundi à Gilly (VD), rapportent mercredi ArcInfo, Le Nouvelliste, 24 Heures et la Tribune de Genève. Durant une heure et demie, les prises de parole, parfois teintées de colère ou de détresse, se sont succédé. Plusieurs idées ont été lancées comme l'activation de la clause de sauvegarde avec l'Union européenne pour le marché du vin, une adaptation des contingents d'importation de vins étrangers ou encore des aides cantonales. La viticulture suisse fait face à une crise aiguë, alimentée notamment par une baisse de la consommation d'alcool en Suisse, la pression de la concurrence des vins étrangers et la baisse du pouvoir d'achat des ménages suisses.

ADMINISTRATION FÉDÉRALE : L'actuel chef de la police judiciaire fédérale (PJF), Yanis Callendret, va reprendre dès novembre la direction de la poursuite pénale à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), affirment mercredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Selon les journaux, il n'a pas fait l'unanimité en interne et s'est opposé à la nouvelle directrice de l'Office fédéral de la police (fedpol), Eva Wildi-Cortés, sur des questions de direction. Le poste de chef de la PJF sera mis au concours en temps voulu, indiquent dans les journaux l'OFDF et fedpol.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015) : découverte de l'exoplanète Kepler-452b, la planète la plus proche de la Terre à ce jour, une sorte de «cousine plus grande et plus âgée» de la Terre.

- Il y a 20 ans (2005) : la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh est le théâtre d'une série d'explosions, faisant près d'une septantaine de morts.

- Il y a 30 ans (1995) : les astronomes américains Alan Hale et Thomas Bopp découvrent indépendamment l'un de l'autre la comète C/1995 O1, qui sera baptisée Hale-Bopp.

- Il y a 80 ans (1945) : ouverture du procès du maréchal français Philippe Pétain. Le chef du régime de Vichy s'était rendu aux autorités françaises au poste-frontière franco-suisse de Vallorbe (VD). Il sera condamné le 15 août 1945 à la peine de mort, à l'indignité nationale, à la confiscation de ses biens, mais sa peine sera commuée en emprisonnement à perpétuité.

Le dicton du jour

«Nuages de la Sainte-Brigitte, par le soleil sont chassés vite».