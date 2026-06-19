blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Une enquête révèle les difficultés de la police de Lausanne à sanctionner les agents fautifs (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

VOTATIONS FINALES : Le Parlement doit approuver vendredi en votations finales 23 objets mis sous toit lors de la session d'hiver.

MOBILITE VAUDOISE : la conseillère d'Etat vaudoise Nuria Gorrite présente vendredi l'avant-projet de loi sur la mobilité, destinée à remplacer la loi sur les routes.

BANDE DESSINEE : Le coup d'envoi de la 12e édition de Delémont'BD est donné ce vendredi pour trois jours avec la venue de 45 auteurs qui font l’actualité de la bande dessinée.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 19 juin, c’est aujourd’hui la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit.

Vu dans la presse

Police Une enquête du journal Le Temps révèle les difficultés de la police de Lausanne à sanctionner les agents fautifs. Après le scandale des groupes WhatsApp aux contenus racistes, sexistes et discriminatoires, qui a entraîné le licenciement de quatre policiers, plusieurs agents condamnés pénalement pour violences, abus d’autorité ou faux rapports sont restés en poste, l'un d'eux ayant même obtenu une promotion. Le règlement du personnel de la Ville rend les licenciements complexes, nécessitant souvent une mise en demeure préalable.

Cette situation alimente un sentiment d’impunité au sein du corps de police. L’enquête dénonce également une culture de l’omerta et le manque de protection des victimes et lanceurs d’alerte, plusieurs policières ayant subi des représailles après avoir dénoncé des abus. Le commandant sortant estime qu’une réforme du statut du personnel serait nécessaire pour mieux sanctionner les comportements incompatibles avec la fonction policière. Montre plus

APPROVISIONNEMENT EN EAU : Une nouvelle analyse de l’Eawag, l’institut fédéral suisse des sciences et technologies de l'eau de l’EPF Zurich, montre une hausse marquée de la température des rivières et des lacs suisses depuis plus de quarante ans. Selon l’étude relayée vendredi par Tamedia, la température moyenne annuelle de surface de 21 grands lacs suisses a augmenté d’environ deux degrés depuis 1980. «Les températures ont nettement progressé dans pratiquement toutes les eaux de Suisse en raison du changement climatique», explique l’expert Martin Schmid. Cette tendance s’est particulièrement accentuée au cours des dix à quinze dernières années.

Pour les distributeurs d’eau, cette évolution est préoccupante, les lacs constituant d’importantes sources d’eau potable, notamment dans les zones urbaines. Le réchauffement favorise en effet la prolifération de cyanobactéries toxiques. Face à cette situation, l’Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee-Rhein (AWBR) réclame un renforcement de la protection des ressources en eau potable ainsi que l’adoption de stratégies nationales de gestion de l’eau.

SANTE : Dans le canton de Vaud, les sans-papiers rencontrent de plus en plus d’obstacles pour accéder aux soins. Bien que la LAMal oblige les caisses maladie à les assurer, certaines exigent des documents impossibles à fournir sans permis de séjour, dénoncent des ONG dans 24 heures. Le Centre d'Accueil en Soins et en Orientation d’Yverdon aide ces personnes à obtenir une couverture, mais les démarches restent complexes. Même assurés, beaucoup attendent longtemps avant d’obtenir des subsides cantonaux: jusqu’à deux ans selon les ONG. Ces retards entraînent poursuites et découragement face aux soins.

La faîtière Prio.Swiss affirme que les assurances acceptent les personnes sans statut de séjour, mais précise que «le traitement des demandes peut toutefois être plus complexe sur le plan administratif. Les assureurs doivent notamment pouvoir disposer d’une adresse de correspondance et, le cas échéant, entreprendre les démarches nécessaires à l’attribution d’un numéro AVS.» De son côté, le CHUV, rappelle que les urgences restent accessibles à tous.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016) : Décès de l'acteur allemand Götz George, connu pour avoir incarné le commissaire Schimanski dans la série «Tatort». Il avait remporté le prix d'interprétation masculine au festival de Venise en 1995 pour son rôle de serial killer dans «L'homme de la mort» ("Der Totmacher") de Romuald Karmakar.

- Il y a 10 ans (2016) : L'avocate Virginia Raggi, membre du Mouvement 5 Etoiles, devient la première femme syndique de Rome.

- Il y a 20 ans (2006) : Le milliardaire américain Ronald Lauder achète le tableau de Gustav Klimt «Adele Bloch-Bauer I» via une transaction privée pour 135 millions de dollars. Ce tableau faisait partie d'une série de cinq restitués par l'Autriche aux héritiers de la famille Bloch-Bauer, dont la collection avait été confisquée sous le nazisme.

- Il y a 20 ans (2006) : Début de la construction de la Réserve mondiale de semences du Svalbard, sur l'île norvégienne du Spitzberg. Cette «Arche de Noé végétale» sera inaugurée en 2008.

Le dicton du jour

Saint-Gervais, quand il est beau, Tire Médard et Barnabé de l'eau