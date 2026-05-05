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Genève 85% des résidents ont recouru à la cyberadministration récemment

ATS

5.5.2026 - 10:49

La cyberadministration genevoise est populaire auprès des résidents du canton. Au total, 85% d'entre eux y ont recouru au moins une fois sur deux ans, selon les chiffres de 2025 publiés mardi par le Département des institutions et du numérique (DIN) et le Département des finances (DF).

Des centaines de milliers de comptes de résidents genevois sont opérationnels pour recourir à des prestations numériques auprès du canton (archives).
Des centaines de milliers de comptes de résidents genevois sont opérationnels pour recourir à des prestations numériques auprès du canton (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.05.2026, 10:49

05.05.2026, 10:53

Parmi eux, une part importante utilise même ces prestations régulièrement. L'année dernière, l'offre cantonale rassemblait 191 démarches numériques, en augmentation de 3,8% sur un an. Près de 430'000 comptes personnels et plus de 13'000 comptes d'entreprises étaient opérationnels.

Déclaration fiscale, suivi de poursuites, de nombreux dispositifs ne demandent plus de se déplacer, ni d'imprimer des formulaires. Dans 85% des cas, ils sont en ligne. Et les taux atteignent même 95% dans la construction et 99% dans l'éducation.

Le Conseil d'Etat avait affiché sa volonté de renforcer la cyberadministration au cours de l'actuelle législature qui court jusqu'en 2028. Le public est associé aux efforts menés pour améliorer l'offre.

Cette année, une vingtaine de nouvelles démarches numériques sont attendues. Parmi elles figurent la demande d'une place d'amarrage, le dépôt d'une pré-plainte ou la requête de prestations cantonales en cas de maladie pour les chômeurs. Aux côtés de ces nouvelles technologies, des guichets physiques subsistent.

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