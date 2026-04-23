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Valais Cyberattaque à Vétroz : une plainte pénale déposée contre le groupe Akira

ATS

23.4.2026 - 16:35

Les effets de la cyberattaque qui a touché la commune de Vétroz le 12 avril dernier sont pratiquement dissipés. En parallèle, une plainte pénale a été déposée contre le groupe cybercriminel Akira, qui a revendiqué l'attaque.

Le site Internet de la commune de Vétroz est à nouveau inaccessible depuis mardi (photo d'illustration).
Le site Internet de la commune de Vétroz est à nouveau inaccessible depuis mardi (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

23.04.2026, 16:35

23.04.2026, 17:07

«J’aimerais saluer la flexibilité de notre personnel communal qui a su s’adapter et s’est mobilisé sans relâche pour trouver des solutions pratiques afin de gérer cette crise», a souligné, dans un communiqué de presse jeudi, le président de la commune, Pierre-Michel Venetz. «Grâce à cette souplesse, l’essentiel des prestations a pu être assuré avec la mise en oeuvre ingénieuse de moyens du bord.»

Certaines opérations de trafic des paiements et de facturation doivent encore être partiellement rétablies. Pour le reste, l'administration communale fonctionne à nouveau à plein régime.

Courriels potentiellement perdus

Selon la Municipalité, «le dispositif de sauvegarde des données a pleinement joué son rôle. Les copies de secours sont restées intactes et ont permis de restaurer l'ensemble des systèmes dans des conditions satisfaisantes.»

Vétroz. Situation en cours de normalisation après une cyberattaque

VétrozSituation en cours de normalisation après une cyberattaque

En l'état des analyses, il semble qu'un maximum de deux jours de données puisse avoir été perdu. Les services concernés procèdent actuellement à la vérification et à la ressaisie des opérations impactées afin de rétablir la totale intégrité des dossiers. Il est toutefois possible que des courriels adressés au cours des quinze derniers jours ne soient pas parvenus à l’administration.

Eventuelles conséquences encore à définir

Pour l'heure, la Municipalité n'est pas en mesure de déterminer de manière définitive ce qu'il est advenu des données hébergées sur le système d'information de son prestataire. «Il n'est notamment pas encore possible d'établir si des tiers ont effectivement pu en prendre connaissance, ni quelle serait, le cas échéant, l'étendue des informations concernées», souligne la commune.

Les investigations forensiques se poursuivent en étroite collaboration avec les spécialistes mandatés et les autorités compétentes cantonales et fédérales.

Plainte pénale déposée

A la suite de la cyberattaque qui a visé son prestataire informatique, la Municipalité de Vétroz a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (MPC), en charge de ce dossier. Comme cette attaque a été revendiquée par le groupe Akira qui fait déjà l’objet d’une procédure de la part du MPC, la Municipalité a demandé que sa cause soit jointe à cette première enquête.

Tout est bloqué. La commune de Vétroz subit une cyberattaque depuis dimanche

Tout est bloquéLa commune de Vétroz subit une cyberattaque depuis dimanche

Akira est connu pour ses opérations de rançongiciel contre des collectivités publiques et des entreprises.

Après un débriefing détaillé et sur la base des enseignements tirés de cet incident, la Municipalité procédera à une nouvelle évaluation de son système de données et, si besoin, à un renforcement ciblé de ses mesures de sécurité ainsi que de son dispositif de détection.

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