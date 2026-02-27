  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vaud Débordements d'ultras: les partis exigent une réponse ferme

ATS

27.2.2026 - 11:21

Après les débordements en marge du match de football Lausanne-Sport – Servette, les partis vaudois s'expriment d'une même voix et demandent «une réaction ferme». Ils exigent notamment que, pour les rencontres à risque, les supporters soient acheminés en car et non plus en train spécial.

Pour les partis vaudois, les engins pyrotechniques doivent être «strictement prohibés» à l'intérieur des trains spéciaux, dans les cars affrétés, lors des déplacements à pied ainsi que dans les stades.
Pour les partis vaudois, les engins pyrotechniques doivent être «strictement prohibés» à l'intérieur des trains spéciaux, dans les cars affrétés, lors des déplacements à pied ainsi que dans les stades.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.02.2026, 11:21

Le 15 février, un engin pyrotechnique lancé depuis le train des fans servettiens avait mis le feu à des câbles électriques en gare de Lausanne, paralysant le trafic ferroviaire durant plus de deux jours.

A cet incident se sont ajoutées, comme régulièrement pour de telles rencontres, des perturbations avant et après le match en ville de Lausanne, sur le trajet entre la gare et le stade de la Tuilière.

A la suite de ces nouveaux débordements, qui ont déjà suscité de nombreuses critiques, six partis vaudois ont envoyé vendredi un communiqué de presse commun pour condamner ces événements et demander des mesures.

Les six formations politiques, représentant tous les groupes du Conseil communal de Lausanne et du Grand Conseil, exigent notamment que «lors des matchs à risque, les autorités cantonales et communales imposent aux clubs visiteurs de se déplacer en car jusqu'au lieu du match.»

Si, malgré tout, un train spécial devait être affrété, les partis demandent que «des fouilles systématiques» soient effectuées «à la montée dans le convoi spécial ainsi qu'à l'arrivée.»

Les engins pyrotechniques doivent être «strictement prohibés» à l'intérieur des trains spéciaux, dans les cars affrétés, lors des déplacements à pied ainsi que dans les stades. Là encore, les partis réclament des fouilles systématiques à l'entrée du stade par le personnel de sécurité des clubs hôtes, «et en dernier recours par les forces de l'ordre.»

Prévention et dialogue

Parmi leurs autres recommandations, les partis souhaitent que le dialogue soit «en permanence» maintenu entre les clubs, la Swiss Football League, les clubs de supporters et les autorités. Selon eux, de la prévention doit être mise en place pour que les dangers liés notamment aux engins pyrotechniques «soient appréhendés à leur juste valeur» par les fans.

Finalement, les six partis réclament «une application rigoureuse» du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, notamment pour ce qui relève des interdictions de stade et de périmètre.

Afin de faire appliquer ces mesures, divers textes seront prochainement déposés au Grand Conseil vaudois et au Conseil communal de Lausanne.

«Un message clair doit être envoyé: la violence et les dégradations n'ont pas leur place dans le sport. Ensemble, les autorités politiques entendent agir avec détermination pour que ces dérives cessent», affirme le communiqué interpartis.

Les plus lus

6 planètes en une soirée: ce spectacle gratuit ne reviendra pas avant 2040
Les employés de Migros outrés par une affiche «anti-loisirs»
Crans-Montana: «Ceux qui ont survécu vont devoir en gérer les stigmates»
Avocats des Moretti: «personne n'a voulu cette tragédie»
1181 jours plus tard, Corinne Suter retrouve le goût du succès !
Ce qui va changer en Suisse dès le 1er mars