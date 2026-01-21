  1. Clients Privés
«Rdv hivernal incontournable» La 10e édition du Festival des Lumières à Morat est lancée

ATS

21.1.2026 - 19:01

La 10e édition du festival des Lumières de Morat a ouvert ses portes mercredi soir pour se déployer jusqu'au 1er février. Les organisateurs, qui attendent entre 50'000 et 70'000 visiteurs, invitent à redécouvrir la cité médiévale fribourgeoise.

Le festival des Lumières de Morat (FR), qui a débuté ce mercredi pour douze jours, fête cette année sa 10e édition (archives).
Le festival des Lumières de Morat (FR), qui a débuté ce mercredi pour douze jours, fête cette année sa 10e édition (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.01.2026, 19:01

21.01.2026, 19:11

Dix ans après ses débuts, l’événement est devenu un «rendez-vous hivernal incontournable», a rappelé mardi l'organisation en présentant l'édition 2026 de la manifestation. Morat s'apprête douze jours durant à transformer la vieille ville et les rives du lac éponyme en scène artistique à ciel ouvert.

Le festival des Lumières propose une vingtaine d’installations, avec une «immersion sensible, à la croisée de l’art, de l’architecture et de l’émotion collective», précise le communiqué. Dans la rue Principale, «Le Grand Bleu 2.0» fait renaître l’univers aquatique de l’oeuvre présentée en 2018.

Version revisitée

Sélectionnée par les bénévoles parmi les projets marquants de la dernière décennie, cette installation «emblématique» revient dans une version revisitée pour la 10e édition. Elle «transforme» les façades en fonds marins lumineux, offrant un «voyage immersif entre souvenir et renouveau».

Sur la façade de l’école, Yann Nguema présente «A l’ombre du tilleul». Spécialiste du «mapping» 3D, l’artiste et musicien français réinterprète l’architecture pour créer dix tableaux animés mêlant mémoire de Morat et poésie hivernale, avec une projection toutes les trente minutes.

Histoires personnelles

Parmi les symboles forts du festival, les lanternes sur le lac occupent une place particulière. Présentes depuis la première édition, elles en constituent également un emblème. Certaines portent des «histoires très personnelles», relève encore le communiqué des organisateurs.

Pour rappel, la 9e édition du festival des Lumières avait attiré plus de 63'000 visiteurs. Lors des premiers numéros de l'événement moratois, soit avant le Covid-19 en 2020 et 2021, la fréquentation avait atteint entre 80'000 et 90'000 spectateurs.

