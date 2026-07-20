Une dizaine de jours après le décès d'un baigneur à Cortaillod (NE), un nouvel accident mortel est survenu vendredi soir dans le lac de Neuchâtel. Un homme d'une soixantaine d'années domicilié dans le canton de Zurich a perdu la vie malgré l'intervention rapide de témoins et des secours.

Avec les températures élevées et la forte fréquentation des plans d'eau en cette période estivale, la police neuchâteloise renouvelle son appel à la prudence (image prétexte).

Selon les premiers éléments de l'enquête, le sexagénaire nageait à proximité de son bateau lorsqu'il a vraisemblablement été victime d'un malaise, entraînant une perte de connaissance, ont indiqué lundi le Ministère public et la police cantonale neuchâteloise. L'accident a eu lieu près de l'embouchure de l'Areuse.

Plusieurs baigneurs se sont immédiatement portés à son secours, l'ont ramené jusqu'à la rive et ont entrepris les premiers gestes de réanimation. Une ambulance du dispositif de premiers secours de Neuchâtel, ainsi qu'une équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation ont ensuite pris le relai.

Avec les températures élevées et la forte fréquentation des plans d'eau en cette période estivale, la police neuchâteloise renouvelle son appel à la prudence. Les activités aquatiques comportent des risques qui ne doivent pas être sous-estimés.