Un base-jumper américain de 38 ans a trouvé la mort mardi sur le territoire de la commune de Lütschental, dans l'Oberland bernois. Selon la police cantonale, l'homme s'est écrasé au sol après avoir sauté depuis le site de Männlichen.

Le malheureux a trouvé la mort mardi sur le territoire de la commune de Lütschental, dans l'Oberland bernois. (image d'illustration)

La police cantonale bernoise a été alertée mardi à la mi-journée, selon son communiqué publié mercredi. Au cours des opérations de recherche, les secours ont découvert la victime dans la forêt de Tschingeley. Ils n'ont alors pu que constater son décès.

D'après les premiers éléments, la victime s'était rendue au point de saut avec trois collègues. Elle a sauté avec sa combinaison ailée à la suite de ses deux compagnons. Outre la police, la tentative de sauvetage a impliqué l'engagement d'un hélicoptère de la Rega ainsi que d'un spécialiste du Secours alpin suisse (SAS).

La police cantonale a ouvert une enquête sur l'accident sous la direction du Ministère public de la Confédération.