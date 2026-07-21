Un ressortissant polonais âgé de 19 ans a été retrouvé sans vie dimanche dans l'Aar à Interlaken (BE). Il était porté disparu depuis près d'une semaine après avoir plongé dans la rivière depuis un pont.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme a plongé dans l’Aar depuis un pont.

Le nageur a été retrouvé sans vie après des opérations de recherche de plusieurs jours, avec notamment un hélicoptère de la Rega, ont indiqué mardi la police cantonale bernoise et le Ministère public régional.

Une enquête pour déterminer les circonstances du drame est en cours, mais selon les éléments actuels, la piste de l’accident est privilégiée.