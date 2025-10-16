  1. Clients Privés
Carnet noir Une pionnière de la politique suisse nous a quittés

ATS

16.10.2025 - 06:24

Une des premières parlementaires suisses, l'ancienne conseillère nationale saint-galloise Hanna Sahlfeld-Singer, est décédée à l'âge de 81 ans, annonce un avis mortuaire. Elle faisait partie des onze premières conseillères nationales.

Hanna Sahlfeld-Singer, pasteure à Altstätten (SG), avait renoncé à son salaire en raison de l'article constitutionnel en vigueur qui interdisait aux ecclésiastiques d'être élus au Parlement (archives).
Hanna Sahlfeld-Singer, pasteure à Altstätten (SG), avait renoncé à son salaire en raison de l'article constitutionnel en vigueur qui interdisait aux ecclésiastiques d'être élus au Parlement (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.10.2025, 06:24

16.10.2025, 06:44

Siégeant de 1971 à 1975 à Berne, elle a été la première élue socialiste saint-galloise au Conseil national, écrivent le PS et les Femmes socialistes du canton de Saint-Gall dans l'avis de décès paru jeudi dans la St. Galler Tagblatt. «Nous nous souviendrons d'elle comme d'une pionnière de l'égalité et d'une combattante pour les droits fondamentaux, contre la pauvreté et pour la justice sociale».

Les femmes suisses avaient obtenu le droit de vote et d'éligibilité au niveau fédéral juste avant l'arrivée à Berne de Mme Sahlfeld-Singer. Lorsqu'elle est entrée dans le palais fédéral, le 14 décembre 1971, un portier lui a expliqué qu'il n'y avait pas de visites guidées ce jour-là, ce à quoi elle avait répondu qu'elle était là pour prêter serment, avait-elle raconté dans un entretien à la SRF en 2021.

Pasteure à Altstätten (SG), elle avait renoncé à son salaire en raison de l'article constitutionnel en vigueur à l'époque, qui interdisait aux ecclésiastiques d'être élus au Parlement.

Mme Sahlfeld-Singer avait déménagé plus tard en Allemagne, où elle et son mari exerçaient comme pasteurs d'école. Elle est décédée le 11 octobre dans la région de Hanovre, où les funérailles doivent avoir lieu.

