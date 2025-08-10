  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir Le Valais perd une figure politique : Bernard Bornet est décédé

ATS

10.8.2025 - 16:12

L'ancien conseiller d'Etat valaisan Bernard Bornet est décédé à l'âge de 89 ans, a annoncé dimanche sa famille sur les réseaux sociaux. Homme politique de premier plan dans son canton, le Nendard aura siégé au gouvernement cantonal de 1981 à 1997.

Bernard Bornet (ici en 2014) aura passé seize ans au gouvernement valaisan (archives).
Bernard Bornet (ici en 2014) aura passé seize ans au gouvernement valaisan (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.08.2025, 16:12

10.08.2025, 17:09

Bernard Bornet aura passé seize ans à la tête du département des travaux publics et de l'environnement. Membre du Parti démocrate-chrétien (PDC, devenu aujourd'hui Le Centre), il a présidé le Conseil d'Etat à trois reprises, soit en 1985-1986, en 1990-1991 et en 1995-1996.

Durant son mandat, Bernard Bornet se sera beaucoup engagé pour le désenclavement de son canton. Si son projet de percer un tunnel entre le Valais et Berne au Rawyl ne verra jamais le jour, le conseiller d'Etat pu inaugurer en 1988 le prolongement de l'autoroute A9 entre Riddes et Sion.

Au terme de ses quatre législatures au sein du gouvernement, Bernard Bornet avait quitté la politique, tout en restant très intéressé à l'actualité de son canton. Il n'en était pas moins demeuré actif en présidant la Fondation du patois, avec comme objectif de préserver la langue et la culture du francoprovençal en Valais.

Les plus lus

Avis d’expert : laver le linge à 40 degrés serait-il une mauvaise idée?
Roche et Novartis délocalisent leur production aux Etats-Unis, Berne appelle à une réunion de crise
«Je veux tout Gaza, le transfert et la colonisation» : Israël déclare vouloir «terminer le travail»
Voile : spectaculaire collision au départ d’une célèbre course en Allemagne
Dans la fournaise bernoise, Sion ne se laisse pas intimider
Kate Middleton reléguée au second plan dans le cœur des Anglais