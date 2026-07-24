Le journaliste William Heinzer, figure de l'information en Suisse romande, est décédé à l'âge de 75 ans, a annoncé vendredi soir la RTS. Il a travaillé durant plusieurs décennies pour la Radio suisse romande (RSR) puis pour la Télévision suisse romande (TSR).

William Heinzer a débuté sa carrière à la radio au début des années 1970. Il a ensuite rejoint la télévision, où il a occupé des fonctions éditoriales et a été grand reporter.

A la radio, il a notamment animé l'émission «La Matinale». Passé à la télévision, il a été rédacteur en chef adjoint du «Téléjournal» avant de retourner au reportage à la fin des années 1990. Il estimait que «le terrain restait le cœur de son métier». Le journaliste a pris sa retraite en 2013.