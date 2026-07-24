Carnet noir
Décès du journaliste de la RTS William Heinzer
William Heinzer avait travaillé pendant plusieurs décennies pour le média public.
RTS
Le journaliste William Heinzer, figure de l'information en Suisse romande, est décédé à l'âge de 75 ans, a annoncé vendredi soir la RTS. Il a travaillé durant plusieurs décennies pour la Radio suisse romande (RSR) puis pour la Télévision suisse romande (TSR).
William Heinzer a débuté sa carrière à la radio au début des années 1970. Il a ensuite rejoint la télévision, où il a occupé des fonctions éditoriales et a été grand reporter.
A la radio, il a notamment animé l'émission «La Matinale». Passé à la télévision, il a été rédacteur en chef adjoint du «Téléjournal» avant de retourner au reportage à la fin des années 1990. Il estimait que «le terrain restait le cœur de son métier». Le journaliste a pris sa retraite en 2013.