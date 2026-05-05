Décès suspects : l'enquête révèle une gestion défaillante

L'enquête indépendante mandatée par l'hôpital universitaire de Zurich (USZ) afin d'élucider des décès suspects au service de chirurgie cardiaque entre 2016 et 2020 révèle de graves lacunes des responsables de l'époque. Le dernier rapport publié mardi identifie des dizaines d'interventions problématiques. Certains cas ont été transmis au parquet.

L'enquête a pointé des défaillances systémiques. (image d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Le conseil d'administration de l'USZ a chargé à l'été 2024 un groupe d'experts de mener une nouvelle enquête approfondie sur les événements survenus à la clinique de chirurgie cardiaque. Il s'agissait de faire la lumière sur le taux de mortalité anormalement élevé et les carences de gestion au sein du service entre 2016 et 2020.

Les résultats de cette enquête administrative mettent en évidence une surmortalité significative de 68 à 74 décès pour 4500 interventions réalisées d'octobre 2014 à mai 2020, souligne l'USZ. L'examen des 307 décès survenus durant le mandat du chef de clinique d'alors Francesco Maisano a permis d'identifier 75 interventions chirurgicales problématiques.

Parmi ces cas, l'hôpital a signalé au Ministère public du canton de Zurich onze décès «inattendus» ainsi que l'utilisation inappropriée de dispositifs médicaux dans 13 cas. Il s'agira d'évaluer les responsabilités pénales, notamment afin de vérifier si des intérêts économiques ont joué un rôle.

Défaillance systématique

Suite aux conclusions de l'enquête, la direction actuelle de l'USZ a présenté des excuses aux victimes et à leurs familles, tout en mettant en place des centres de soutien psychologique. En outre, trois membres de longue date du conseil d'administration ont démissionné pour marquer une rupture avec le passé.

L'enquête menée par la commission indépendante sous la direction de l'ancien juge fédéral Niklaus Oberholzer, pointe en effet des défaillances systémiques. Elles sont liées en grande partie à la nomination précipitée en 2014 du chirurgien de renommée internationale Francesco Maisano, sans un examen suffisant de ses qualifications ou conflits d’intérêts.

La commission souligne aussi la responsabilité partagée de la direction de l'hôpital et du conseil d'administration de l'époque. Ils ont manqué à leur devoir de surveillance et identifié trop tard les signaux d’alerte.

Nouveau départ

L'affaire occupe l'USZ depuis des années. Plusieurs enquêtes ont déjà été lancées dès 2019 après la découverte des premiers indices d'irrégularités. La direction de l'hôpital, le département de la santé du canton de Zurich et la commission de surveillance du Conseil cantonal pour la formation et la santé avaient mandaté des enquêtes.

En 2020, l'USZ avait désigné une nouvelle direction de clinique avec deux chirurgiens cardiaques renommés, Paul Vogt et Thierry Carrel. De nombreuses mesures ont été mises en place suite aux divers rapports. Le service concerné a retrouvé sa réputation, affirme l'établissement zurichois, qui a entamé en 2023 une profonde restructuration.