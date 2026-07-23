Suite à l'affaire des décès évitables en chirurgie cardiaque à Zurich, la Commission fédérale pour la qualité (CFQ) exige des mesures de la part des hôpitaux. Les établissements devront divulguer leurs liens d’intérêts, écarter les conflits d’intérêts et veiller au respect des normes éthiques lors des projets de recherche et de traitements expérimentaux.

Afin de garantir la qualité des soins tout en assurant les progrès de la médecine, des soins infirmiers et des thérapies, un comportement responsable et critique des directions d’hôpitaux et des instances de surveillance et d’autorisation est indispensable, écrit la CFQ jeudi. Par ces recommandations, la commission entend sensibiliser les responsables et mettre en place les processus appropriés.

En mai, une enquête indépendante mandatée par l'Hôpital universitaire de Zurich (USZ) a révélé qu'une septantaine de décès survenus entre 2016 et 2020 en chirurgie cardiaque étaient suspects. Les interventions pratiquées par le chef de clinique de l'époque, Francesco Maisano, étaient problématiques en raison, notamment, de l'utilisation inappropriée de dispositifs médicaux innovants qu'il avait aidé à développer.

Conditions d'homologation

La CFQ recommande désormais aux cantons et aux instances dirigeantes des fournisseurs de prestations de prendre des mesures pour que les patients ne subissent pas de préjudice lié aux intérêts matériels personnels des médecins traitants. Pour ce faire, les cantons doivent exiger des hôpitaux qu'ils divulguent systématiquement les conflits d’intérêts des cadres médicaux, soignants et thérapeutiques, de les actualiser régulièrement et d’assumer à cet égard leur responsabilité envers la patientèle.

Pour la CFQ, cette exigence doit être une condition à l'admission des établissements dans les listes hospitalières. S’il existe des indices laissant supposer la présence d’infractions aux normes éthiques ou aux dispositions légales, une enquête doit être immédiatement ouverte, et des mesures appropriées doivent être prises pour protéger les participants à l’étude, estime la commission.

Vérification des normes éthiques

Selon la CFQ, les instances de direction stratégiques et opérationnelles des hôpitaux et d’autres établissements de santé doivent prendre leur responsabilité conformément à la loi relative à la recherche sur l’être humain.

Le respect des normes éthiques implique plusieurs aspects: les hôpitaux doivent recevoir l’autorisation délivrée par la commission d’éthique compétente ou par un comité d’examen, évaluer minutieusement le rapport bénéfice-risque, informer les patients de manière circonstanciée et obtenir leur feu vert volontaire, ainsi que documenter et suivre le déroulement de l’étude, en particulier des évolutions du traitement et de la guérison.