A l'occasion du 60e anniversaire des relations bilatérales entre la Suisse et la Mongolie, la présidente de la Confédération Viola Amherd a rencontré le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh vendredi à Oulan Bator. Les deux parties ont signé deux déclarations.

Après son séjour en Mongolie jusqu'à dimanche, Viola Amherd se rendra au Japon, pour célébrer le 160e anniversaire des relations bilatérales entre la Suisse et le pays du soleil levant. KEYSTONE

ATS

La première est une déclaration commune sur la coopération future entre les deux pays. La Suisse et la Mongolie réaffirment ainsi leurs liens et leur engagement en faveur de la paix et de la stabilité, a indiqué dans un communiqué le Département fédéral de la défense (DDPS).

La déclaration énumère des domaines thématiques susceptibles de donner lieu à une coopération approfondie à l'avenir: échange portant sur la démocratie et l'Etat de droit, engagement dans le cadre de l'ONU ou encore développement économique durable.

Alors que la Direction du développement et de la coopération (DDC) a soutenu des projets en Mongolie pendant 20 ans, notamment dans les domaines de la bonne gouvernance, de la santé, de l'environnement et du maintien du revenu, cet engagement sous cette forme prend fin à présent, a précisé le DDPS. La Suisse poursuivra une partie de ces activités depuis son ambassade de Pékin, en Chine.

La deuxième signature porte sur une déclaration d'intention visant à renforcer les institutions démocratiques en Mongolie. Sur X, la présidente de la Confédération s'est montrée «impressionnée par le taux de participation et le bon déroulement des récentes élections législatives en Mongolie». Selon elle, cela souligne l'engagement des autorités et des citoyens en faveur de la démocratie.

Il s'agissait de la première visite présidentielle suisse dans ce pays. Toujours sur X, Viola Amherd a remercié le président mongol pour le «chaleureux accueil» et s'est dite «enchantée» de la signature des deux déclarations.

Défense du multilatéralisme

Les deux présidents ont également discuté de l'engagement de leurs pays en faveur du multilatéralisme. Tous deux défendent dans ce domaine des positions similaires sur de nombreuses questions, par exemple celle de l'abolition universelle de la peine de mort, a rappelé le DDPS.

Les échanges ont également porté sur la situation en matière de sécurité en Asie de l'Est et en Europe. La présidente de la Confédération a expliqué l'action de la Suisse après la conférence sur la paix en Ukraine, qui s'est tenue mi-juin au Bürgenstock.

La Valaisanne a aussi été reçue par le premier ministre Luvsannamsrain Oyun-Erdene et le président du Parlement Dashzegviin Amarbayasgalan. Elle a également visité une exposition dédiée à l'anniversaire des relations bilatérales et rencontré les gestionnaires d'un projet de la DDC consacré à la production responsable de laine de cachemire et de yak.

Après son séjour en Mongolie jusqu'à dimanche, Viola Amherd se rendra au Japon, pour célébrer le 160e anniversaire des relations bilatérales entre la Suisse et le pays du soleil levant. Elle rencontrera notamment le premier ministre Fumio Kishida ainsi que l'empereur Naruhito.

kigo, ats