Découverte d'explosif à Montignez

Un objet de nature explosive a été découvert dans une grange située sur une propriété privée à Montignez (JU). Aucune mise en danger de la population n’a été constatée.

Keystone-SDA ATS

«Les propriétaires ont alerté la police cantonale jurassienne à la suite de la découverte de cet objet explosif. Les lieux ont été sécurisés et un appui spécialisé a été requis», a indiqué jeudi la police.

«La nature exacte de l’objet n’est, à ce stade, pas déterminée», peut-on lire dans le communiqué. La police cantonale jurassienne a fait appel à la brigade incendies et explosions (BEX) de la police cantonale bernoise, dont les collaborateurs interviennent dans ce type de cas afin de procéder aux vérifications et aux mesures techniques nécessaires.