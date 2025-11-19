Et si l'on avait trouvé la villa romaine qui a donné son nom à la ville de Bex?

Les vestiges d'une villa de la fin de l'époque romaine ont été découverts à Bex (VD) lors de fouilles archéologiques sur le chantier d'un EMS. Ce site de l'Antiquité tardive révèle plusieurs bâtiments d'habitation et d'artisanat organisés autour d'une cour centrale.

Découverte Bex Vue aérienne générale du site. Photo: Nicolas Liechti Vue aérienne générale du site Photo: Nicolas Liechti Vue de l'espace domestique avec des niveaux de sols conservés. Photo: Nicolas Liechti Elévations conservées dans l'espace domestique. Photo: Nicolas Liechti Vue aérienne de l'espace artisanal en cours de fouille. Photo: Nicolas Liechti Four en tuiles au sein d'un bâtiment. Photo: Nicolas Liechti Foyer en tuiles mis au jour dans l'espace artisanal. Photo: Nicolas Liechti Découverte Bex Vue aérienne générale du site. Photo: Nicolas Liechti Vue aérienne générale du site Photo: Nicolas Liechti Vue de l'espace domestique avec des niveaux de sols conservés. Photo: Nicolas Liechti Elévations conservées dans l'espace domestique. Photo: Nicolas Liechti Vue aérienne de l'espace artisanal en cours de fouille. Photo: Nicolas Liechti Four en tuiles au sein d'un bâtiment. Photo: Nicolas Liechti Foyer en tuiles mis au jour dans l'espace artisanal. Photo: Nicolas Liechti

Keystone-SDA, Rédaction blue News, Keystone-ATS ATS

La commune de Bex et la Direction de l'archéologie cantonale ont présenté vendredi dernier lors d'une journée portes ouvertes les premiers résultats des fouilles toujours en cours à l'emplacement du futur établissement médico-social de La Résidence Grande-Fontaine. «Les vestiges remarquablement conservés de la villa romaine représentent un site inédit et d'une valeur scientifique majeure pour le Chablais vaudois», écrit le canton dans un communiqué.

«Cette découverte enrichit l'histoire de toute la population vaudoise. Elle éclaire la vie de celles et ceux qui ont habité ce territoire bien avant nous et rappelle combien notre patrimoine commun est une ressource précieuse à partager», a déclaré la conseillère d'Etat Isabelle Moret, en charge du patrimoine, citée dans le communiqué.

La fameuse «Villa Baccis»?

Jusqu'ici, aucune ruine romaine n'avait encore été mise au jour dans la Cité du Sel, bien que quelques sites soient suspectés d'en abriter, ont confirmé les archéologues sur place lors d'une journée portes ouvertes organisée le samedi pour les citoyens bellerins.

À noter qu'à la fin du VIème siècle, l'évêque de Lausanne Marius d'Avenches avait mentionné dans ses écrits qu'une bataille sanglante avait eu lieu en l'an 574 entre les Francs et les Lombards «in Baccis», comprenez la «dans le vallon». Or, c'est la première mention écrite du nom de Bex, ont pu découvrir les visiteurs, «in Baccis» ayant donné son nom à Bex. Au VIIème siècle, Frégédaire relate les mêmes faits en parlant cette fois plus précisément de la «Villa Baccis» (La villa de Bex).

Dès lors, cette villa est peut-être celle qui a donné son nom à la ville, supposent les archéologues, bien que l'on ne puisse pas en être sûr.

Ce que l'on en sait: le site abritait une luxueuse villa, dont les restes ont été malheureusement détruits lors de la construction de l'infirmerie de Bex. Le reste des vestiges est constitué d'unités de production: au vu des différentes trouvailles des archéologues, on y fabriquait des objets et on y élevait du petit bétail.

On répertorie et on démolit, à moins que...

Les archéologues ont jusqu'au 19 décembre pour terminer leurs fouilles, répertorier toutes leurs découvertes et cartographier le site. Après cette date, le chantier du nouvel EMS reprendra ses droits et les vestiges seront détruits.

À cette annonce, les citoyens présents lors de la visite publique ont réagi de manière outrée. Sur les réseaux sociaux, plusieurs habitants s'interrogent: faut-il réellement que ce site remarquable soit détruit? Plusieurs proposent qu'au moins une partie soit conservée et que l'on construise l'EMS par-dessus, avec un plancher de verre permettant de voir les ruines. Réponse d'un archéologue lors de la visite: «Ce sera aux architectes de considérer la question».

Du côté des autorités de Bex, le syndic Alberto Cherubini confirme que la Municipalité est prête à soutenir financièrement une solution qui permettrait de conserver et de rendre visible une partie des ruines dans le futur EMS. Ce mercredi matin, un courrier en ce sens a été envoyé à la Fondation des maisons de retraite du district d'Aigle, maître d'ouvrage de ce chantier. Affaire à suivre, donc, pour les amateurs d'histoire.

Si un élément remarquable avait été mis au jour, comme une mosaïque par exemple, celle-ci aurait par contre immédiatement été préservée. Mais pour l'heure, une seule tesselle de mosaïque a été retrouvée sur les lieux.

Fouilles depuis juillet

Restés inconnus jusqu'à ce jour, ces vestiges ont été détectés grâce à l'application de l'article 41 de la loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier. Cette loi impose une vérification archéologique préalable pour tout projet de construction affectant une surface supérieure à 5000 m2. Prescrite par la Direction de l'archéologie, la fouille a été entreprise en juillet 2025 et se poursuivra encore jusqu'en décembre.

Elle s'étend sur près de 6800 m2 et fait suite à la découverte de structures antiques lors des sondages préliminaires réalisés en 2024. Les investigations sont menées par le bureau Archeodunum Investigations Archéologiques SA.

Récipients, monnaies, outils et bracelets

Les fouilles ont permis de dégager de nombreux murs dessinant le plan de plusieurs bâtiments ordonnés autour d'une cour, explique le Canton. L'organisation de ces constructions, leur orientation et la qualité des maçonneries indiquent qu'il s'agit «très probablement» d'une villa de la fin de l'époque romaine, centre d'un domaine rural.

Au sud, la présence de foyers et de fours, à l'intérieur comme à l'extérieur de vastes pièces, témoigne d'une activité artisanale et peut-être d'un usage de stockage. A l'opposé, les salles plus petites, dotées de sols en mortier et de murs soigneusement appareillés, traduisent un espace résidentiel sans doute réservé aux occupants principaux du domaine.

Parmi les nombreux éléments figurent des tessons de céramique, des récipients en pierre ollaire, des monnaies, des outils en métal et des ossements d'animaux. On y trouve aussi des objets rares et raffinés, tels que des fragments de statuettes, perles, bracelets, fibules et un peigne en os.

Affiner encore la datation

«L'étude détaillée de ces découvertes, prévue pour 2026, permettra d'affiner la datation du lieu, de mieux comprendre la vocation des espaces et, peut-être, le statut social de ses habitants», explique le Canton. «Les indices recueillis jusqu'ici suggèrent une occupation remontant au Bas-Empire romain, entre la fin du IIIe et le Ve siècle après J.-C.»

Si cette datation est confirmée, le site de Bex constituera une «découverte majeure», selon les autorités vaudoises. «Les villae créées à une époque aussi tardive sont rares. Aucune fouille d'ampleur comparable n'avait, jusqu'ici, révélé dans le canton de Vaud autant de vestiges de cette période, et dans un état de conservation aussi remarquable».