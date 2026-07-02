En Suisse, les ministres du culte ne sont plus exemptés du service militaire. Le Conseil fédéral a supprimé une disposition dérogatoire prévue à cet effet dans la loi sur l'armée. Neuf personnes sont concernées par cette modification, entrée en vigueur début juin.

L'armée à en outre été précisé que l'obligation de service militaire est aujourd'hui souvent remplie avant même qu'un pasteur ait achevé sa formation. (Image d'illustration)

Le travail des responsables religieux n’est désormais plus considéré comme une «activité indispensable au maintien de la vie sociale», a indiqué l’armée suisse à Keystone-ATS, confirmant une information publiée jeudi dans les journaux du groupe CH Media.

La sécularisation croissante est à l'origine de cette modification législative. L'armée à en outre été précisé que l'obligation de service militaire est aujourd'hui souvent remplie avant même qu'un pasteur ait achevé sa formation.

La suppression de cette dérogation n’a pas fait l’objet de discussions dans le cadre du processus politique. Les Églises n’auraient ni été informées ni consultées, selon CH Media.

L’armée a justifié cette décision en indiquant qu'un faible nombre de militaires sont concernés.

Neuf personnes concernées

Neuf personnes ont été directement concernées par cette suppression, parmi lesquelles des pasteurs ainsi que des membres de confréries et de monastères. Par la suite, l’armée a informé par écrit les militaires concernés et les a réaffectés à leur fonction militaire initiale.

Quatre de ces neuf personnes ont déjà pris contact avec l’armée, a indiqué celle-ci. Il s’agit de pasteurs et de personnes appartenant à une confrérie ou à un monastère. Quiconque dispose des qualifications requises peut postuler pour un poste au sein de l’aumônerie militaire.

Selon l’armée, seules quelques personnes ont fait usage de la dispense de service valable jusqu’à fin mai, ce qui permet de supposer que la modification législative ne concerne qu’un petit nombre de personnes.