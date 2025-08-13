  1. Clients Privés
Hausse des recettes fiscales La Confédération s’attend à un déficit moins élevé que prévu en 2025

ATS

13.8.2025 - 12:15

La Confédération s'attend à un déficit nettement moins élevé que prévu pour cette année. La perte devrait être de 200 millions de francs, alors que le budget 2025 prévoyait 800 millions. Cette amélioration s’explique surtout par une nette hausse des recettes fiscales.

Les services de la ministre des finances Karin Keller-Sutter ont revu les recettes fiscales à la hausse (archives).
Les services de la ministre des finances Karin Keller-Sutter ont revu les recettes fiscales à la hausse (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.08.2025, 12:15

13.08.2025, 12:23

Le budget ordinaire devrait présenter un excédent de financement de 700 millions, au lieu du déficit de 500 millions inscrit au budget, indique mercredi le Conseil fédéral. Les recettes ont été revues à la hausse de 1,4 milliard de francs, alors que les dépenses ordinaires devraient, elles, augmenter de 200 millions par rapport au budget.

Le budget extraordinaire s'est quant à lui détérioré. Cela est dû à un versement unique de 850 millions de francs destiné à stabiliser les finances des CFF. Les recettes extraordinaires attendues sont elles aussi supérieures au budget (+ 200 millions) grâce au montant supplémentaire distribué au titre du bénéfice de la BNS.

