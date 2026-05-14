Les départs du week-end de l'Ascension vers le sud se poursuivent sur les routes, notamment via l'A2 et le tunnel du Gothard. A 07h20 jeudi, le TCS relevait déjà une file de 9 km au portail nord.

Après une dizaine de kilomètres hier, la file de véhicules au portail nord du tunnel du Gothard atteignait déjà 9 km tôt le matin (Archives). ATS

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Les automobilistes devaient patienter plus d'une heure et 30 minutes avant de pouvoir s'engager dans le tunnel. La colonne de voitures était morcelée sur plusieurs tronçons entre Erstfeld et Göschenen (UR). Un itinéraire de déviation par l'A13 et le tunnel du San Bernardino est recommandé. La veille déjà, mercredi après-midi, un bouchon de dix kilomètres avait été enregistré au même endroit.