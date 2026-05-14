  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Weekend de l'ascension Déjà 9 km de bouchon au tunnel du Gothard

ATS

14.5.2026 - 07:42

Les départs du week-end de l'Ascension vers le sud se poursuivent sur les routes, notamment via l'A2 et le tunnel du Gothard. A 07h20 jeudi, le TCS relevait déjà une file de 9 km au portail nord.

Après une dizaine de kilomètres hier, la file de véhicules au portail nord du tunnel du Gothard atteignait déjà 9 km tôt le matin (Archives).
Après une dizaine de kilomètres hier, la file de véhicules au portail nord du tunnel du Gothard atteignait déjà 9 km tôt le matin (Archives).
ATS

Keystone-SDA

14.05.2026, 07:42

14.05.2026, 07:53

Les automobilistes devaient patienter plus d'une heure et 30 minutes avant de pouvoir s'engager dans le tunnel. La colonne de voitures était morcelée sur plusieurs tronçons entre Erstfeld et Göschenen (UR). Un itinéraire de déviation par l'A13 et le tunnel du San Bernardino est recommandé. La veille déjà, mercredi après-midi, un bouchon de dix kilomètres avait été enregistré au même endroit.

Les plus lus

Comment Trump transforme sa présidence en une juteuse manne immobilière
Leur fille de 21 mois sort de la crèche «ivre morte» - Enquête ouverte
Femmes exploitées à Gstaad: certaines auraient travaillé pour Madonna !
«Un honneur comme j'en ai peu connu» : la Chine déploie ses fastes pour Trump
Voilà comment des gérants d'hypermarché se sont rempli les poches
La guerre au Moyen-Orient fait grimper les prix dans les refuges de montagne