Genève Le directeur de l’Office cantonal de la détention démissionne

ATS

2.9.2025 - 11:57

Le directeur de l'Office cantonal de la détention (OCD) du canton de Genève, Claude Bettex, a démissionné après avoir occupé le poste pendant un peu plus de deux ans. En fonction depuis mai 2023, il a rejoint la police cantonale le 1er août dernier.

Le directeur de l'Office cantonal de la détention du canton de Genève, Claude Bettex, a démissionné après avoir occupé le poste pendant un peu plus de deux ans. Il a rejoint la police cantonale le 1er août dernier (illustration).
Le directeur de l'Office cantonal de la détention du canton de Genève, Claude Bettex, a démissionné après avoir occupé le poste pendant un peu plus de deux ans. Il a rejoint la police cantonale le 1er août dernier (illustration).
ATS

Keystone-SDA

02.09.2025, 11:57

Le poste de directeur général de l'OCD fera prochainement l'objet d'un appel à candidatures, a écrit mardi matin le secrétariat général du Département des institutions et du numérique (DIN), comme l'a révélé la Tribune de Genève. Ex-chef des commissaires, Claude Bettex exercera à la police cantonale «des fonctions spécifiques dans le cadre d'une transition progressive vers la retraite», est-il indiqué dans ce courriel adressé aux collaborateurs.

Claude Bettex avait été nommé par le conseiller d'Etat Mauro Poggia, à deux mois de la fin de la législature. La veille de sa nomination, la commission de contrôle de gestion du Grand Conseil avait présenté un nouveau rapport sur le domaine pénitentiaire qui faisait état d'une «grande souffrance» au travail des collaborateurs en raison d'une gestion «défaillante» des ressources humaines et d'une direction «coupée du terrain».

Les députés estimaient que le successeur du magistrat de tutelle sortant devait présenter sa politique pénitentiaire avant d'engager le nouveau directeur de l'OCD. Dans son courriel, le DIN relève que M. Bettex a «oeuvré à la mise en oeuvre de réformes structurelles au sein de l'office» et qu'il a «contribué à la stabilisation» de la prison de Champ-Dollon.

