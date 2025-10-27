  1. Clients Privés
Environnement Le lac de Seealp pollué par des dépôts de microplastiques dans ses sédiments

ATS

27.10.2025 - 11:25

Des microplastiques ont été détectés dans les sédiments du lac de Seealp, haut lieu touristique du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures. Des prélèvements ont aussi révélé des traces de produits chimiques provenant des pneus ainsi qu'un excès de nutriments.

Malgré l'emplacement isolé du lac de Seealp, dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, des produits chimiques liés aux pneus ont été détectés dans ses sédiments (archives).
ATS

27.10.2025, 11:25

Des échantillons ont été prélevés par des plongeurs à deux endroits du lac de Seealp en août 2024, indique lundi l'office cantonal de l'environnement dans un communiqué. Les analyses par le centre d'écotoxicologie de Dübendorf (ZH) révèlent plusieurs types de contamination.

Malgré l'emplacement isolé de ce lac de montagne, accessible uniquement à pied pour les visiteurs, des produits chimiques liés à l'usure des pneus de voiture ont été détectés dans les échantillons. Leur présence pourrait s'expliquer par le dépôt de poussières atmosphériques mais certains composés connus dans les cosmétiques ou produits industriels proviennent probablement de baigneurs.

New Dehli. Pollution: l'Inde expérimente l'ensemencement des nuages

New DehliPollution: l'Inde expérimente l'ensemencement des nuages

Les activités de loisirs responsables

Les activités de loisirs autour du lac ou un transport par voie aérienne sont probablement aussi à l'origine des microplastiques, selon le rapport d'analyse. Les déchets fréquents sur les rives, tels que des emballages alimentaires, de boissons et des mégots de cigarettes pourraient en être une source potentielle.

Enfin, des tests réalisés sur des micro-organismes mettent en évidence une mauvaise qualité biologique du fond du lac. Les causes possibles sont la pollution et l'enrichissement en nutriments, dus à des processus naturels ou à une fertilisation excessive.

Espagne. Le nombre de décès liés à la chaleur a augmenté de 87 % par rapport à 2024

EspagneLe nombre de décès liés à la chaleur a augmenté de 87 % par rapport à 2024

Des études supplémentaires seront nécessaires pour mieux interpréter ces résultats, selon le canton. Mais ces tests montrent que même des plans d'eau isolés comme le lac de Seealp sont affectés par des influences humaines, et soulignent l'importance de les protéger.

Face au surtourisme, le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures fait partie de ceux qui sont passés à l'action. Un système de réservation de parking a été mis en place notamment pour limiter la surfréquentation de l'Alpstein et de son lac de Seealp prisé par les réseaux sociaux.

