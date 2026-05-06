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Gouvernement AG Départ du conseiller d'Etat argovien Stephan Attiger fin 2026

ATS

6.5.2026 - 16:42

Le conseiller d'Etat argovien Stephan Attiger (PLR) va quitter le gouvernement de son canton à la fin de l'année en cours, après plus de 13 ans de mandat. Ministre des infrastructures, le libéral-radical souhaite s'engager dans l'économie privée. Il préside actuellement l'exécutif cantonal.

Agé de 59 ans, l'économiste avait siégé au législatif (2002-2006), puis à l'exécutif (2006-2013) de la ville de Baden (AG). Il a aussi été membre du Grand Conseil argovien entre 2009 et 2013 et avait succédé à son collègue de parti Peter Beyeler au sein du gouvernement cantonal.
Agé de 59 ans, l'économiste avait siégé au législatif (2002-2006), puis à l'exécutif (2006-2013) de la ville de Baden (AG). Il a aussi été membre du Grand Conseil argovien entre 2009 et 2013 et avait succédé à son collègue de parti Peter Beyeler au sein du gouvernement cantonal.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.05.2026, 16:42

«J'ai quelques idées concernant mes activités futures, dans les domaines opérationnel et stratégique. Je vais les concrétiser au cours des prochains mois», annonce Stephan Attiger, cité dans un communiqué diffusé mercredi par la Chancellerie d'Etat argovienne.

Le ministre est à la tête du département des constructions, des transports et de l'environnement depuis son arrivée au gouvernement cantonal, en avril 2013. Avant son année présidentielle en cours, il avait déjà été le «primus inter pares» du Conseil d'Etat en 2017 et en 2021.

Agé de 59 ans, l'économiste avait siégé au législatif (2002-2006), puis à l'exécutif (2006-2013) de la ville de Baden (AG). Il a aussi été membre du Grand Conseil argovien entre 2009 et 2013 et avait succédé à son collègue de parti Peter Beyeler au sein du gouvernement cantonal.

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