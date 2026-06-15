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«D'un commun accord» Départ du directeur de l'aéroport de Sion

ATS

15.6.2026 - 16:52

L'aéroport de Sion n'a plus de directeur. Annoncé il y a quelques jours par le Nouvelliste, le départ du directeur actuel, Christophe Chollet, a été confirmé lundi par la Ville de Sion.

La Ville de Sion confirme le départ du directeur de l'aéroport (archives).
La Ville de Sion confirme le départ du directeur de l'aéroport (archives).
ATS

Keystone-SDA

15.06.2026, 16:52

15.06.2026, 16:54

Les deux parties ont mis fin «d'un commun accord» à leurs relations de travail au 31 août 2026, indique le chef-lieu valaisan. Son bref communiqué ajoute que Christophe Chollet «n'exercera plus ses fonctions opérationnelles à compter de ce jour». La Ville de Sion ne souhaite pas faire d'autres commentaires.

L'aéroport traverse une période de turbulences depuis plusieurs mois. Une enquête de Rhône FM avait notamment révélé, l'automne dernier, un climat de tension. Les autorités communales n'avaient pas souhaité prendre position, confirmant toutefois l'ouverture d'un audit externe.

Au niveau politique, cantonal cette fois, le projet de loi visant à créer une société de gestion et d'exploitation du site a été validé en mars dernier par le Grand Conseil. Un référendum contre cette cantonalisation de l'aéroport, porté notamment par les Vert-e-s, est toutefois sur le point d'aboutir.

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