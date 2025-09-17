  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gymnase à Genève Dès 2027, huit options spécifiques bidisciplinaires à choix

ATS

17.9.2025 - 19:52

Dès la rentrée 2027, la nouvelle maturité gymnasiale sera mise en oeuvre à Genève, conformément à la réforme fédérale de 2023. Les élèves auront le choix entre huit options spécifiques bidisciplinaires, indique la cheffe du Département de l'instruction publique Anne Hiltpold dans un entretien publié mercredi sur le site du Temps.

Selon la conseillère d'Etat en charge de l'instruction publique, Anne Hiltpold, la nouvelle grille de la maturité gymnasiale sera plus lisible (archives).
Selon la conseillère d'Etat en charge de l'instruction publique, Anne Hiltpold, la nouvelle grille de la maturité gymnasiale sera plus lisible (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.09.2025, 19:52

«J’ai demandé dès le départ des travaux que nous travaillions à 'simplifier le système'», souligne Mme Hiltpold. Il existe actuellement onze options différentes avec des heures d'enseignement qui varient. «La nouvelle grille sera plus lisible», assure la conseillère d'Etat.

«Nous proposons un peu moins de choix, mais des choix qui ont du sens et permettent de faire des liens entre les disciplines», ajoute la cheffe du Département de l'instruction publique (DIP). Les élèves auront le choix entre biologie-chimie, économie-droit, informatique-physique, arts plastiques-histoire de l’art, musique-histoire de la musique, espagnol-culture hispanique, latin-culture antique et grec-culture antique.

Le DIP va essayer de proposer toutes les options dans chaque établissement «à l’exception peut-être du latin, du grec et de la musique.» La cheffe du DIP précise que les options spécifiques commenceront en deuxième année. «Avec une année supplémentaire, les élèves seront plus à même d’opérer un choix éclairé», estime-t-elle.

Autre spécificité annoncée dans le Temps: des semaines dites d’apprentissages décloisonnés, une par semestre, ainsi que des ateliers de transversalité. Parmi les sujets qui seront abordés: la citoyenneté, la durabilité, l’IA, l’addiction aux écrans ou la prise de parole en public.

Sciences humaines

L'ordonnance fédérale de 2023 impose l’économie, le droit et l'informatique comme disciplines fondamentales. Le temps d'enseignement des arts est aussi augmenté. «Sachant que le nombre total de périodes d’enseignement ne change pas, il fallait ensuite procéder à des arbitrages, avec une grille horaire équilibrée qui ne surcharge pas non plus les élèves», explique Mme Hiltpold.

Ainsi, le temps d’enseignement du français sera légèrement réduit, la géographie perd une période d’enseignement mais l’histoire et la philosophie conservent leur dotation. «Avec cette formule, les sciences humaines restent largement dotées, bien au-dessus du pourcentage minimal imposé par l’ordonnance», estime la conseillère d'Etat.

Les plus lus

Après le faux Brad Pitt, voici le faux... Marco Odermatt!
On sait de quoi souffre Rebecca Ruiz – Elle revient aux affaires
Servette enlève le derby du Rhône, le LS stoppe l'hémorragie
Coups de canon et carrosse doré: Trump aux petits oignons en Grande-Bretagne
Qui est «Red Sparrow», ce top agent russe digne d'Hollywood?
En deux jours, trois touristes disparaissent au même endroit