Le sort d'un Irakien condamné en 2017 pour participation au groupe terroriste Etat islamique a tenu les autorités en haleine mardi. A la mi-journée, la justice schaffhousoise décidait de le libérer de sa détention en voie d'expulsion. L'après-midi, le TF a bloqué cette libération par une décision superprovisionnelle.

Le principal intéressé a déjà purgé sa peine (photo symbolique). sda

Le principal intéressé, qui a purgé sa peine de trois ans et huit mois de prison depuis longtemps, avait fait recours contre la décision de le placer en détention en vue de son expulsion. Or ce recours n'a toujours pas été traité par le Tribunal administratif fédéral (TAF).

Impact des lenteurs du TAF

Cette lenteur a entraîné des retards dans l'entrée en force de l'expulsion. Maintenir l'Irakien en détention en vue d'expulsion entraînerait un dépassement de la durée maximale d'une telle détention, ce qui serait inadmissible, invoque la Cour suprême schaffhousoise dans sa décision publiée mardi.

Une remise en détention sera possible, une fois la décision du TAF prise, pour autant que les conditions soient remplies, ajoutent les juges cantonaux schaffhousois.

Le TF accepte une demande du SEM

Quelques heures plus tard, le TF a accepté une demande déposée aussitôt par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Le détenu n'est donc pas libéré pour l'instant. Les parties peuvent maintenant prendre position afin que les juges fédéraux puissent se prononcer définitivement sur la mesure provisoire.

Selon le TF, le SEM a fait valoir le fait que le détenu irakien constitue une grave menace terroriste aux yeux de l'Office fédéral de la police (fedpol). Les juges de Mon Repos ont donc invité fedpol à prendre position dans le cadre de la consultation qu'ils ont mis en place.

Détenu pas responsable des retards

En septembre dernier, l'office cantonal des migrations avait prononcé la mise en détention de cet homme pour six mois en vue de son expulsion. Tant la première que la seconde instance schaffhousoises et le Tribunal fédéral ont confirmé cette décision. Les juges s'attendaient à ce que le délai de six mois soit suffisant pour expulser l'Irakien.

En février, l'office des migrations a décidé de prolonger d'un an cette détention. La première instance juridique schaffhousoise a confirmé cette décision, mais la seconde a donné raison au recourant. Selon elle, une telle prolongation ne peut se justifier que si le retard de la procédure a été causé par l'absence de coopération du détenu. Or tel n'est pas le cas.

Statut de réfugié retiré

Le ressortissant irakien, qui se déplace en chaise roulante suite à une blessure de guerre, est arrivé en Suisse en 2012 en tant que réfugié et y a obtenu l'asile. Il a perdu ce statut en raison de ses activités pour le compte du groupe terroriste Etat islamique, mais son expulsion a été reportée en raison de sa condamnation en 2017.

L'homme a été remis en liberté après le jugement, car il avait déjà purgé sa peine de manière anticipée. Il a vécu ensuite dans le canton de Schaffhouse et percevait l'aide sociale. Les autorités se sont ensuite penchées à nouveau sur son cas en raison de ses activités au sein d'une mosquée, à Neuhausen (SH), considérée comme extrémiste, avant de le placer en détention en vue de son expulsion.