Les délégués du PS du canton de Zurich ont retiré leur confiance à leur conseiller aux Etats sortant, Daniel Jositsch. Il n'a pas été désigné comme candidat pour les élections de 2027.

94 délégués se sont prononcés en faveur d'une nouvelle nomination de Daniel Jositsch, 109 ont voté contre. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ce conseiller aux Etats de longue date a essuyé une défaite lors de l'assemblée des délégués jeudi soir à Zurich: 94 délégués se sont prononcés en faveur de sa nouvelle nomination, 109 ont voté contre.

La défaite de Daniel Jositsch, élu au Conseil des Etats en 2015, se dessinait avant le vote déjà. Les députés ont sanctionné le politicien controversé au sein même du parti pour son opposition répétée à la ligne du PS.

Son attitude lors de l'élection au Conseil fédéral en 2023 a également été critiquée plusieurs fois lors de l'assemblée jeudi soir.