Une seule caisse livrée Pourquoi les magasins Coop des Grisons connaissent une pénurie de bananes

Dominik Müller

27.2.2026

Ces jours-ci, il faut s'armer de patience pour acheter des bananes chez Coop dans les Grisons. En raison de problèmes de livraison, les fruits ne sont disponibles que de manière limitée.

Dans certains magasins Coop, le tableau est actuellement tout autre : Dans les Grisons, l'entreprise est confrontée à une pénurie de bananes.
Dans certains magasins Coop, le tableau est actuellement tout autre : Dans les Grisons, l'entreprise est confrontée à une pénurie de bananes.
Symbolbild: Keystone

Dominik Müller

27.02.2026, 16:19

27.02.2026, 16:42

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Dans plusieurs magasins Coop du canton des Grisons, les bananes ne sont actuellement disponibles que de manière limitée.
  • La raison en est des retards dans le transport par bateau.
  • L'entreprise s'attend à ce que la situation se détende prochainement.
Montre plus

Dans le canton des Grisons, certains magasins Coop connaissent actuellement une pénurie de bananes. «Le numéro un des fruits avait disparu», raconte un client à la Südostschweiz après avoir cherché en vain mercredi. Interrogé, le personnel lui aurait expliqué qu’une seule caisse avait été livrée, rapidement épuisée.

Interrogé par le journal, un porte-parole de Coop confirme des problèmes de livraison : «Des retards dans le transport maritime entraînent des délais, notamment pour les bananes.» Sont concernés, entre autres, les produits Naturaplan Max Havelaar.

Le problème semble toucher l’ensemble de la Suisse, comme l’a indiqué Coop au Blick. Il se peut que, temporairement, l’offre ne soit pas disponible dans les quantités habituelles dans certaines régions.

Mais l’entreprise dispose d’un large assortiment et peut «proposer des alternatives», a déclaré le porte-parole à la Südostschweiz. Les quantités disponibles sont réparties «équitablement et régulièrement» entre les magasins. Malgré cela, les fruits «ne sont pas disponibles dans les quantités habituelles».

Pas de pénurie de bananes chez Migros

En outre, l’entreprise s’attend à un retour à la normale prochainement: «Nous partons du principe que la situation va se détendre progressivement à partir de la semaine prochaine», a déclaré le porte-parole.

La situation est différente chez la concurrente Migros: «Il n’y a actuellement pas de pénurie générale de bananes dans nos magasins», déclare un porte-parole à la Südostschweiz. Toutefois, selon la demande, certaines variétés — comme les bananes bio — peuvent parfois manquer à court terme.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

