Des cockpits envahis par la fumée, des moteurs en feu ou encore des défaillances techniques en plein vol : ces scénarios ne sont pas le fruit du hasard, mais des exercices auxquels les pilotes de SWISS sont régulièrement confrontés. Objectif : être prêts à réagir en quelques secondes face à une véritable urgence.

La compagnie suisse soumet ses équipages à des entraînements intensifs reproduisant des incidents rares (photo d'illustration, archives).

Incendies, panne, fumée Dans les simulateurs de SWISS, les pilotes affrontent les pires scénarios

Lorsqu'un pilote de SWISS prend les commandes d'un avion de ligne, il a déjà passé des heures à gérer les situations les plus critiques… dans un simulateur de vol.

La compagnie suisse soumet en effet ses équipages à des entraînements intensifs reproduisant des incidents rares mais potentiellement dramatiques : incendie moteur, fumée dans le cockpit, perte de systèmes essentiels ou encore conditions météorologiques extrêmes. Ces exercices visent à préparer les pilotes à prendre les bonnes décisions sous une forte pression.

Des scénarios inspirés d'incidents réels

Les simulations sont conçues pour reproduire au plus près la réalité. Les instructeurs peuvent provoquer une panne moteur au décollage, une perte de pression cabine, un incendie ou encore une défaillance des instruments de bord.

L'objectif n'est pas seulement de vérifier les compétences techniques des pilotes, mais aussi leur capacité à communiquer, à répartir les tâches et à garder leur sang-froid dans des situations critiques.

Ces entraînements sont régulièrement mis à jour en fonction des retours d'expérience du secteur aérien et des recommandations des autorités de l'aviation civile.

Une formation obligatoire plusieurs fois par an

Les pilotes de ligne ne se contentent pas d'une formation initiale. Tout au long de leur carrière, ils doivent repasser régulièrement par le simulateur afin de conserver leur qualification sur chaque type d'appareil.

Ces séances permettent de s'assurer que les procédures d'urgence sont parfaitement maîtrisées, même lorsqu'elles concernent des événements extrêmement rares.

Les simulateurs reproduisent fidèlement les commandes, les instruments et les réactions de l'avion. Les équipages peuvent ainsi s'entraîner à gérer des situations qui seraient impossibles – et dangereuses – à recréer en conditions réelles.

La sécurité avant tout

L'industrie aéronautique considère ces entraînements comme un pilier de la sécurité des vols. Les incidents majeurs restent très rares, mais les compagnies investissent massivement dans la formation afin que leurs équipages puissent réagir rapidement lorsque l'imprévu survient.

Qu'il s'agisse d'un départ de feu, d'une panne technique ou d'une urgence médicale à bord, chaque procédure est répétée jusqu'à devenir un réflexe. C'est cette préparation qui permet, dans la très grande majorité des cas, de gérer efficacement les situations critiques et d'assurer la sécurité des passagers.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'allemand à l'aide de l'IA et adapté par notre rédaction romande.