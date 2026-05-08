Les données erronées relatives au financement des partis politiques relèvent du principe de transparence, conclut le Tribunal administratif fédéral dans deux arrêts récents. Le Contrôle fédéral des finances (CDF) va désormais approfondir la question.

Selon le Tribunal administratif fédéral, les documents relatifs au financement de la vie politique, notamment ceux faisant état de fausses déclarations, sont en principe soumis au principe de transparence (archives). ATS

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Un litige avait éclaté car, si le CDF est tenu de publier des chiffres erronés concernant le financement de la vie politique, il n'est toutefois pas autorisé à signaler les cas. Le CDF a estimé que le droit en vigueur n'offrait pas de base suffisante pour publier les résultats des contrôles matériels, par exemple à la demande de journalistes.

Il a donc rejeté deux demandes en ce sens déposées en vertu de la loi sur la transparence. Il s'est désormais félicité de la clarification judiciaire, désormais acquise. Les décisions peuvent faire l'objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Elles ne sont donc pas encore définitives.

Clarification raisonnable des ambiguïtés

Selon les arrêts du Tribunal administratif fédéral publiés vendredi, les documents relatifs au financement de la politique relèvent du principe de transparence. Les juges de Saint-Gall concluent que les règles de transparence ne s'opposent pas à la divulgation des courriers.

La mise à disposition publique d'informations sur le financement des activités politiques sert à informer les électeurs, à améliorer l'égalité des chances dans la compétition politique et à légitimer les procédures démocratiques.

Ces intérêts peuvent être coordonnés de manière appropriée avec le principe de transparence de l'action administrative, dans le cadre de la loi sur la transparence. Selon les arrêts, le tribunal rejette en particulier l'objection selon laquelle les courriers ne devraient pas être divulgués parce qu'ils pourraient donner aux électeurs une fausse image du respect des règles de transparence par les acteurs concernés en raison des critiques générales qu'ils contiennent.

Le tribunal constate qu'il est raisonnable d'attendre des électeurs qu'ils reconnaissent et interprètent certaines ambiguïtés comme telles. Le CDF n'a pas tranché la question de savoir si d'autres motifs d'exception, tels que la protection de la sphère privée de tiers, s'opposaient à la divulgation des courriers. C'est pourquoi le tribunal a renvoyé l'affaire au CDF pour un examen plus approfondi.

Le CDF demande des éclaircissements

A la demande de l'agence de presse Keystone-ATS, le Contrôle des finances a écrit que la transparence était une pratique courante et profondément ancrée dans l'ADN de l'organisation. Il a reçu les jugements jeudi et va désormais les examiner.

«Le CDF s'est toujours engagé pour pouvoir joindre des remarques d'audit aux rapports», a ajouté l'organisation. A cette fin, il avait déjà commandé une expertise en 2021. Cette possibilité n'a toutefois pas été reprise dans l'ordonnance adoptée par le Conseil fédéral.

Le CDF avait en outre critiqué à plusieurs reprises le fait qu'il n'était pas l'instance appropriée pour assurer à long terme l'exécution du financement de la politique. Sa mission principale étant la haute surveillance financière des fonds fédéraux, il devrait donc contrôler l'exécution du financement de la politique, mais ne pas en assumer lui-même la responsabilité.

«Victoire d'étape vers une véritable transparence»

Le magazine alémanique Beobachter avait porté l'affaire devant les tribunaux en collaboration avec le collectif d'investigation WAV. Il a été le premier à rendre compte des jugements. Le magazine d'investigation a parlé d'"une victoire d'étape vers une véritable transparence".

Grâce à ce jugement de principe, le public pourra bientôt savoir quels partis et comités d'initiative ont fourni de fausses informations sur leurs bailleurs de fonds, selon Beobachter. Il en a le droit.

Depuis 2022, les partis et les comités d'initiative doivent divulguer leurs budgets et l'identité de leurs principaux donateurs. Le CDF recueille ces informations et vérifie qu'elles sont complètes. Il procède également à un contrôle aléatoire de leur contenu. Si le CDF constate des erreurs, il peut toutefois seulement exiger une correction, mais non l'imposer.

Ainsi, des informations erronées peuvent rester dans le registre des déclarations sans que le public n'en soit informé. Ce n'est que des années plus tard, en cas de condamnation définitive, que le CDF peut associer le jugement à la déclaration.

L'ancien directeur du CDF obtient raison

«Les audits du CDF sont au cœur du système. Ce n'est que si ses rapports sont publics que la transparence est crédible», a déclaré l'ancien directeur du CDF Michel Huissoud, cité dans les médias. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a lui aussi recommandé la publication des rapports.

Pour M. Huissoud, ce jugement est une satisfaction, comme il l'a déclaré au Beobachter. «Le Conseil fédéral estimait que la publication était illégale. Le Tribunal administratif fédéral a désormais établi le contraire: ce serait illégal de ne pas publier les rapports.»