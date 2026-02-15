  1. Clients Privés
Dès 600 mètres De fortes chutes de neige vont ramener l'hiver en Suisse

ATS

15.2.2026 - 16:14

L'hiver fait son retour: jusqu'à mardi soir, il pourrait tomber jusqu'à un mètre de neige fraîche en Suisse. Les chutes de neige s'accompagneront de rafales de vent violentes.

Ces fortes chutes de neige sont dues à un courant tournant de l'ouest vers le nord-ouest au-dessus des Alpes (photo d’illustration).
Ces fortes chutes de neige sont dues à un courant tournant de l'ouest vers le nord-ouest au-dessus des Alpes (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.02.2026, 16:14

La région de Glaris est particulièrement touchée, depuis les Alpes uranaises jusqu'à l'ouest de l'Oberland bernois et à l'est jusqu'au Rätikon. Au-dessus de 1500 mètres, il pourrait tomber 70 à 100 cm de neige fraîche, écrit MétéoSuisse dimanche après-midi. D'ici mardi soir, la limite des chutes de neige devrait descendre à 600 mètres.

Des vents violents d'ouest à nord-ouest balayeront par ailleurs les régions concernées. Au-dessus de 2000 mètres, MétéoSuisse prévoit des rafales pouvant atteindre 120 kilomètres à l'heure. Les plaines seront également touchées par des vents violents pouvant atteindre 90 km/h.

Ces fortes chutes de neige sont dues à un courant tournant de l'ouest vers le nord-ouest au-dessus des Alpes. Celui-ci se situe entre une zone de haute pression au large de la côte atlantique du Portugal et une zone de basse pression au-dessus de la mer du Nord. Il entraîne donc par intermittence de l'air humide au-dessus de la Suisse, où il s'accumule.

