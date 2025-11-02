  1. Clients Privés
Entre 18 et 22 ans Levée de l’interdiction de sortie : afflux de jeunes Ukrainiens en Suisse

ATS

2.11.2025 - 14:33

La Suisse observe une forte hausse des demandes de statut de protection S de la part d’Ukrainiens âgés de 18 à 22 ans. Environ 1000 jeunes de cette tranche d’âge ont déposé une requête récemment, phénomène lié à la levée de l’interdiction de sortie de l’Ukraine.

La levée de l'interdiction de sortie en Ukraine a entraîné une hausse des demandes de protection en Suisse de la part de jeunes Ukrainiens, âgés de 18 à 22 ans.
La levée de l’interdiction de sortie en Ukraine a entraîné une hausse des demandes de protection en Suisse de la part de jeunes Ukrainiens, âgés de 18 à 22 ans.
ATS

Keystone-SDA

02.11.2025, 14:33

02.11.2025, 14:45

Quelques jours après l’entrée en vigueur en août des nouvelles règles d’émigration pour les hommes de 18 à 22 ans, le nombre de demandes de protection de cette catégorie a augmenté dans toute l’Europe, la Suisse n’y faisant pas exception, a indiqué le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) à Keystone-ATS, revenant sur une information de la «SonntagsZeitung».

Avoir «une vie normale». Des prisonniers nord-coréens en Ukraine souhaitent faire défection

Avoir «une vie normale»Des prisonniers nord-coréens en Ukraine souhaitent faire défection

À partir du mois de septembre, le nombre de demandes a grimpé nettement: alors qu’on ne comptait que trois requêtes fin août (semaine 35), ce chiffre est passé à 33, puis 77, avant d’atteindre 185 mi-octobre, soit un record provisoire. À ce moment-là, un tiers de toutes les demandes provenait de jeunes Ukrainiens âgés de 18 à 22 ans.

Le SEM précise que la hausse observée en Suisse depuis septembre est principalement due à cette tranche d’âge, qui représente désormais environ 30% de l’ensemble des demandes de statut S.

Le pic semble dépassé

Ces dernières semaines, une stabilisation semble toutefois s’amorcer, note le SEM. En raison d’une baisse du nombre d’entrées dans les centres fédéraux d’asile et du recul des nouvelles demandes, «les signes se multiplient depuis quelques jours» indiquant que le pic de ces requêtes aurait été dépassé.

Guerre en Ukraine. Six morts, dont deux enfants, dans une attaque russe

Guerre en UkraineSix morts, dont deux enfants, dans une attaque russe

Le SEM souligne qu’il n’est pas possible de tirer de conclusions générales sur les motifs individuels. Il précise néanmoins que ces jeunes hommes ne sont pas directement menacés d’être mobilisés, l’âge de mobilisation en Ukraine étant actuellement fixé à 25 ans.

D’après la «SonntagsZeitung», environ 100'000 Ukrainiens de 18 à 22 ans auraient franchi la frontière polonaise au cours des deux derniers mois. En Allemagne, le ministère de l’Intérieur fait état d’une hausse du nombre de nouvelles arrivées mensuelles, désormais estimées à 1800. Le SEM n’a pas souhaité commenter la situation dans les autres pays.

