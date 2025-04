De mystérieux anneaux remplacent les cartes bancaires

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

PARTIS : le délai pour déposer les candidatures à la présidence du Centre échoit ce lundi. Jusqu’à présent, seul Philipp Matthias Bregy, le chef du groupe parlementaire du parti, a manifesté publiquement son intérêt pour succéder à Gerhard Pfister. Le Haut-Valaisan, 46 ans, est conseiller national depuis 2019.

DROITS HUMAINS : l’organisation de défense des droits humains Amnesty International publie son rapport annuel qui inclut la Suisse. L’an dernier, l’ONG avait épinglé Berne entre autres sur le droit de manifester. Elle critiquait notamment le système exigeant une autorisation préalable pour les rassemblements publics. Mais AI avait aussi salué la création en mai 2023 de l’Institution suisse des droits humains, après 20 ans de procédure.

PROCHE-ORIENT : La Cour internationale de justice (CIJ) ouvre ce lundi une semaine d'audiences consacrées aux obligations humanitaires d'Israël envers les Palestiniens, plus de 50 jours après l'instauration d'un blocus total sur l'aide entrant dans la bande de Gaza ravagée par la guerre. L'Etat de Palestine sera le premier à faire une déposition, pendant la majeure partie de la journée.

PAPYS BRAQUEURS : Le procès du sensationnel braquage de Kim Kardashian s'ouvre ce lundi à Paris. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, en pleine Fashion week, deux vieux malfrats arrivés à vélo et déguisés en policiers ont dérobé neuf millions d'euros de bijoux dans la chambre d'hôtel de la reine des influenceuses qu'ils ont ligotée. Dix personnes sont appelées à comparaître. Les juges devront déterminer comment les malfrats ont pu être si bien informés. Kim Kardashian a fait savoir qu'elle viendrait témoigner le 13 mai.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 28 avril, c'est aujourd'hui la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, qui promeut la prévention des accidents et maladies professionnels dans le monde entier. Cette journée commémore aussi les travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail, célébrée depuis 1996 à l’initiative du mouvement syndical. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/work-safety-day

Vu dans la presse

ESPIONNAGE : A Genève, la Chine dispose de pseudo-ONG pour traquer les dissidents, révèle une enquête coordonnée par le Consortium international de journalistes d’investigation (ICIJ) et publiée lundi dans les titres de Tamedia. L’enquête «China Targets» montre l’ampleur de la «répression transnationale» menée par Pékin. Le siège de l’ONU à Genève fait l'objet d'une surveillance permanente par le biais d'ONG gouvernementales – ou CONGO – contrôlées par Pékin, selon l'enquête. Les GONGO se chargeraient notamment de photographier, espionner et intimider les opposants qui fréquentent le Conseil des droits de l’homme. L'enquête identifie 59 organisations chinoises de ce type, qui bénéficient du statut officiel d’ONG auprès de l’ONU.

PAIEMENT SANS CONTACT : Postfinance propose des baguiers pour remplacer les cartes bancaires, constatent lundi 24 heures et la Tribune de Genève. Des clients ont reçu un courrier contenant de mystérieux anneaux en plastique, de tailles différentes. Une lettre, d'accompagnement les invite à commander une bague de paiement, gratuitement, auprès d’une entreprise allemande partenaire. Ces bijoux permettent de réaliser des paiements sans contact, à l'instar d'une carte de crédit ou du smartphone, explique aux journaux un porte-parole de Postfinance.

POLITIQUE DE BRUIT : Le Département de la défense doit assainir 41 stands de tir d'ici fin juillet, rapportent lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et le St. Galler Tagblatt. Jusqu'à présent, seuls quatre emplacements auraient été assainis, dont deux continuent de dépasser les valeurs limites. Les 41 autres sites seraient pour la plupart encore en phase de conception ou de projet. Interrogé à ce sujet, le DDPS aurait justifié les retards par de nouveaux concepts de stationnement depuis 2018. Des mesures contre le bruit doivent également être examinées lorsque les valeurs limites ne sont pas dépassées. Dans des cas exceptionnels, l'armée peut demander des allègements. Avec l'expiration du délai d'assainissement, le DDPS pourrait être menacé par une vague de plaintes, selon CH Media.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020) : La Colombie devient le 37e pays membre de l'OCDE.

- Il y a 20 ans (2005) : Percement du tunnel de base du Lötschberg, long de 34,6 kilomètres, dans le cadre des Nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA). Il est à cette date le troisième tunnel le plus long du monde.

- Il y a 75 ans (1950) : Naissance de l'animateur de talk-show américain Jay Leno ("The Tonight Show").

- Il y a 80 ans (1945) : Exécution du dictateur italien Benito Mussolini et sa compagne Clara Petacci. Le fondateur du parti fasciste était né en 1883.

- Il y a 125 ans (1900) : Naisance de l'écrivain allemand Bruno Apitz ("Nu parmi les loups"). Il est décédé en 1979.

Le dicton du jour

«À la Saint-Vital, Pluie et gel font tout le mal»