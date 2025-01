Dès cette année, il est possible de suivre une formation d'employé en restauration de système AFP et de spécialiste en technique orthopédique de chaussures avec brevet fédéral. D'autres formations disparaissent, comme celles de maître luthier ou de maître marbrier.

Les prescriptions sur les formations professionnelles initiales sont réexaminées tous les cinq ans au moins. Cette année, il est possible de suivre une formation d'employé en restauration de système AFP (image d'illustration). sda

Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) a mis à jour la liste des offres de la formation professionnelle. Il a approuvé ou édicté les prescriptions relatives à 33 professions révisées ou nouvellement créées, soit 13 au niveau de la formation professionnelle initiale et 20 au niveau de la formation professionnelle supérieure, indique-t-il jeudi.

Une nouvelle formation initiale est désormais offerte: elle permet l'obtention d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) de gestionnaire en restauration de système. Ces personnes travaillent dans des entreprises exploitant plusieurs restaurants «selon un concept de restauration typique et standardisé», comme des chaînes restaurants, des restaurants d'entreprise et des take-aways.

Les spécialistes en technique orthopédique de chaussures peuvent quant à eux obtenir un brevet fédéral. Ils dirigent des ateliers de fabrication de chaussures orthopédiques. Ils assignent les tâches, assurent la communication avec la clientèle et forment les collaborateurs. Ils confectionnent des chaussures orthopédiques qui répondent aux exigences des clients.

Huit formations disparaissent

Le SEFRI est responsable de l'édiction des ordonnances sur la formation professionnelle initiale, de l'approbation des règlements relatifs aux examens fédéraux, de l'approbation des plans d'études cadres relatifs aux filières de formation des écoles supérieures et de la reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, souligne le communiqué.

Dans ce contexte, les prescriptions sur les formations professionnelles initiales sont réexaminées tous les cinq ans au moins et adaptées si nécessaire. Les offres de formation et les diplômes de la formation professionnelle supérieure sont également régulièrement contrôlés et adaptés aux nouvelles évolutions.

Ces évolutions peuvent aussi entraîner l'abrogation de professions, lorsque ces compétences ne sont plus recherchées sur le marché du travail. C'est le cas pour huit professions de la formation professionnelle supérieure: assistante en audiovision avec brevet fédéral, conseiller en tourisme avec brevet fédéral, économiste d'entreprise PME avec diplôme fédéral, expert diplômé en conduite organisationnelle, gouvernant de maison avec brevet fédéral, maître luthier, maître marbrier et maître sculpteur de pierre.

Un bachelor pour les soins infirmiers

Le Département fédéral de l'économie (DEFR) a par ailleurs décidé d'assouplir l'accès au titre d'une haute école spécialisée et aux possibilités de développement dans le domaine des soins infirmiers. Les personnes possédant un titre délivré selon l'ancien droit et qui ont obtenu a posteriori le titre HES sont désormais autorisées à porter le titre de «Bachelor of Science».

Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er février, vise à augmenter l'attrait des professions du domaine des soins infirmiers et à atténuer la pénurie de personnel qualifié.

Le SEFRI s'attend à recevoir 13'000 demandes supplémentaires au cours des dix prochaines années. Il table sur environ 2500 demandes par an en 2025 et 2026, puis sur une diminution progressive des demandes, précise le DEFR dans un communiqué.