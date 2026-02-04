  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Plus d’un million en 2025 Transports en commun : les resquilleurs sont de plus en plus nombreux en Suisse

ATS

4.2.2026 - 15:03

Le nombre de passagers contrôlés sans titre de transport valable ne cesse d'augmenter dans les transports publics en Suisse. Alors que la barre du million avait été franchie pour la première fois en 2024, pas moins de 1'173'295 usagers ont été contrôlés sans billet l'an dernier.

La fraude représenterait un manque à gagner d'environ 200 millions de francs par année (photo d’illustration).
La fraude représenterait un manque à gagner d'environ 200 millions de francs par année (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.02.2026, 15:03

L'Alliance SwissPass a confirmé mercredi ce chiffre à Keystone-ATS, revenant sur une information de la plateforme d'information Watson. Ces données sont enregistrées depuis 2019 dans un système d'information centralisé.

Pour expliquer cette hausse, la porte-parole de l'Alliance SwissPass Michaela Ruoss a évoqué l'augmentation du nombre de passagers, mais aussi la hausse du nombre de contrôles ainsi que leur efficacité.

Transports publics. L'Alliance SwissPass lance la carte prépayée

Transports publicsL'Alliance SwissPass lance la carte prépayée

La fraude représente un manque à gagner d'environ 200 millions de francs par année, a-t-elle précisé. Cette estimation est aussi valable pour 2024, puisque le nombre de passagers a à peine augmenté, selon l'Alliance SwissPass.

Les plus lus

Combien gagne un capitaine de croisière? L'un d'entre eux se livre
Plusieurs personnalités valaisannes devant la justice
Niels Hintermann enrage et tacle ses coaches et Alexis Monney !
Affaire Epstein: plongée dans la fabrique des fake news
Il écope de près de six ans de prison pour une très mauvaise blague!
Affaire des morsures de fesses: l'animateur Vincent Cerutti condamné