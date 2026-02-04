Le nombre de passagers contrôlés sans titre de transport valable ne cesse d'augmenter dans les transports publics en Suisse. Alors que la barre du million avait été franchie pour la première fois en 2024, pas moins de 1'173'295 usagers ont été contrôlés sans billet l'an dernier.

La fraude représenterait un manque à gagner d'environ 200 millions de francs par année (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'Alliance SwissPass a confirmé mercredi ce chiffre à Keystone-ATS, revenant sur une information de la plateforme d'information Watson. Ces données sont enregistrées depuis 2019 dans un système d'information centralisé.

Pour expliquer cette hausse, la porte-parole de l'Alliance SwissPass Michaela Ruoss a évoqué l'augmentation du nombre de passagers, mais aussi la hausse du nombre de contrôles ainsi que leur efficacité.

La fraude représente un manque à gagner d'environ 200 millions de francs par année, a-t-elle précisé. Cette estimation est aussi valable pour 2024, puisque le nombre de passagers a à peine augmenté, selon l'Alliance SwissPass.